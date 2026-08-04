Policías son Atacados a Disparos por Camioneta con Torreta y Calcomanías Oficiales en Veracruz

Este martes 4 de agosto, autoridades del municipio de Santiago Tuxtla informaron sobre el ataque armado, donde elementos resultaron lesionados, ocurrido la noche del pasado lunes 3 de agosto, sobre la carretera Santiago Tuxtla - Isla, a la altura de la localidad de Tibernal.

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De acuerdo con los hechos, fue aproximadamente a las 22:00 horas, cuando elementos de la Policía Municipal de Santiago Tuxtla se encontraban realizando patrullajes de rutina con torreta encendida, y fueron objeto de una agresión directa y sin mediación alguna con armas de fuego.

¿Cómo ocurrió la agresión a los policías?

Según el reporte de los elementos, el ataque provino desde una unidad con torreta encendida que portaba calcomanías como las que utilizan las corporaciones policiacas; misma que tras perpetrar la agresión, fue repelida por elementos de la Policía Municipal, dándose a la fuga con dirección hacia la autopista de entronque con Ciudad Isla.

Derivado de esta agresión ocurrida, dos elementos de la Policía Municipal resultaron heridos por impacto de proyectil de arma de fuego. Ambos se encuentran recibiendo atención médica especializada en el hospital, en donde se reportan en condición estable y fuera de peligro.

No hay reporte de personas detenidas tras la agresión a policías

Se confirmó, que se trató de un ataque directo e injustificado contra las fuerzas de orden local, ya que los agresores no intentaron identificarse, ni entablar diálogo o solicitar una revisión. Sin embargo, es de mencionar que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.