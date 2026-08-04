Seguridad

Policías son Atacados a Disparos por Camioneta con Torreta y Calcomanías Oficiales en Veracruz

Se registró un ataque directo contra unos policías del municipio de Santiago Tuxtla, sobre la carretera Santiago Tuxtla - Isla, a la altura de la localidad de Tibernal.

Policías sufren ataque armado en Santiago TuxtlaLos policías lesionados de bala fueron trasladados a un hospital. Foto: Ayuntamiento de Santiago Tuxtla | Ilustrativa

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Policías de Santiago Tuxtla sufren ataque directo en carretera. Hay dos heridos, y los agresores huyeron. Autoridades ya investigan.

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