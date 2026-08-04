Incendio en PepsiCo Matamoros fue Provocado de Manera Intencional: Fiscalía

El incendio registrado el pasado 26 de julio en las instalaciones de PepsiCo, en Matamoros, Tamaulipas, fue provocado de manera intencional, de acuerdo con los resultados de los primeros peritajes dados a conocer este martes por la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El fiscal general de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, informó que las investigaciones establecieron la participación de al menos una persona en el inicio del fuego.

Detalló que los peritos localizaron dos puntos distintos donde comenzó el incendio, además de indicios que apuntan a que fue utilizado algún instrumento para provocar las llamas, siendo altamente probable que se tratara de un encendedor.

No Existen Indicios del Crimen Organizado luego de Incendio en Matamoros

Govea Orozco señaló que, hasta el momento, no existen elementos que permitan vincular el incendio con el crimen organizado, por lo que las investigaciones continúan para determinar el móvil y establecer la identidad de la persona o personas responsables.

El siniestro ocasionó importantes daños materiales en las instalaciones de la empresa y dejó más de 50 vehículos con pérdida total, de acuerdo con los reportes derivados del incendio.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación y continuará con los trabajos periciales y de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el incendio y determinar las responsabilidades correspondientes.