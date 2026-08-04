Seguridad

Incendio en PepsiCo Matamoros fue Provocado de Manera Intencional: Fiscalía

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó que el incendio registrado el pasado 26 de julio en las instalaciones de PepsiCo, en Matamoros, fue provocado de manera intencional.

Incendio en PepsiCo Matamoros fue provocado de manera intencional: FiscalíaIncendio en PepsiCo Matamoros fue provocado de manera intencional: Fiscalía. Foto: Beto Granados

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El incendio en PepsiCo Matamoros fue provocado. Fiscalía revela que no hay vínculos con el crimen organizado.

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