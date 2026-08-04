Seguridad

Golpe al Huachicol: Desarticulan Centros para Procesar Combustible en SLP, Hidalgo y Morelos

Diversas denuncias anónimas originaron la investigación que permitió asegurar cuatro inmuebles en diferentes estados del país

Centros de almacenamiento y distribución ilícita de combustibleCentros de almacenamiento y distribución ilícita de combustible. Foto: FGR

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Autoridades desmantelan centros de procesamiento de combustible en SLP, Hidalgo y Morelos. Se incautaron tanques y equipo sofisticado. Conoce los detalles de esta operación crucial.

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