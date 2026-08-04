Golpe al Huachicol: Desarticulan Centros para Procesar Combustible en SLP, Hidalgo y Morelos

Este martes, 4 de agosto de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR), informó sobre la desarticulación de cuatro centros de procesamiento ilícito de combustible.

Mediante un comunicado, se informó que gracias a labores de inteligencia, investigación, acciones operativas y del intercambio de información entre las dependencias del Gabinete de Seguridad, se logró ubicar dichos inmuebles en los estados de:

San Luis Potosí (dos).

Hidalgo.

Morelos.

Golpe al huachicol

Se detalló que la investigación se originó con motivo de diversas denuncias anónimas recibidas por el agente del Ministerio Público Federal (MPF) en las que se advirtió la existencia de una instalación tipo nave ubicada en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a la cual ingresaban de manera constante autotanques.

Fue así que las autoridades federales dieron cumplimiento a una orden de cateo, donde aseguraron:

Ocho tanques de 80 mil litros aproximadamente, Ocho cilindros horizontales sin medios de identificación, seis cilindros verticales, 894 tótems (contenedores) de mil litros cada uno, una máquina asfaltadora, un generador eléctrico diésel, una máquina roscadora o tarraja eléctrica portátil para tubos, así como otros objetos y el inmueble.

Asimismo, una planta de luz o generador diésel, entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, equipo de cómputo, 40 cinchos de seguridad para escotilla de pipa, documentación diversa y una camioneta tipo pick up.

En tanto, en la Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, fue asegurado un predio que posiblemente era utilizado para realizar actividades relacionadas con el procesamiento ilícito de hidrocarburos. Durante el cateo, las autoridades procedieron al aseguramiento de:

18 tanques verticales, dos líneas de producción de hidrocarburo, aproximadamente 40 mil litros de petrolífero asegurado tipo petróleo crudo y diésel, una toma de muestra de ácido sulfúrico, dos frascos de color ámbar con características de hidrocarburo, una muestra de hidrocarburo y documentación diversa.

Por otra parte, en Tizayuca, Hidalgo, se denunció la existencia de una instalación utilizada probablemente para procesamiento de combustibles.

Durante el cateo, donde las autoridades también aseguraron el inmueble, localizaron:

32 contenedores con capacidad para mil litros, 25 contenedores con capacidad para 5 mil litros, 456 mil 300 litros de posiblemente hidrocarburo o producto químico, documentación diversa, un aparato electrónico, monitores y equipo de cómputo.

Finalmente, se recibió una denuncia en la que se señalaba que, en el municipio de Cuautla, Morelos, se observaba el ingreso constante de pipas escoltadas por camionetas, además de un olor fuerte a hidrocarburos y químicos. Tras el cateo se logró el aseguramiento del inmueble, así como:

Seis muestras recabadas de los contenedores localizados, documentación diversa y talones de cheques.

En estas acciones participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y PEMEX Logística.

Con información de N+

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