Habrá Módulo del SAT en Reynosa del 11 al 13 de Agosto; Conoce los Trámites Disponibles

Por segunda ocasión en este 2026, el Servicio de Administración Tributaria instalará un módulo temporal en Reynosa los próximos 11, 12 y 13 de agosto, con el objetivo de acercar sus servicios a los contribuyentes, principalmente a quienes viven en el poniente de la ciudad y enfrentan dificultades para trasladarse hasta las oficinas permanentes.

Durante los tres días, los ciudadanos podrán realizar diversos trámites fiscales sin necesidad de salir del municipio. Entre los servicios que ofrece este tipo de módulos se encuentran la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la generación o renovación de la e.firma, la impresión de la Constancia de Situación Fiscal, orientación para emitir facturas electrónicas y apoyo para habilitar o actualizar el Buzón Tributario, entre otros.

Módulo del SAT en Reynosa Entregará solo 100 Fichas

Las autoridades informaron que la atención será limitada, ya que únicamente se entregarán 100 fichas por día, por lo que recomendaron a los interesados acudir con anticipación y llevar la documentación correspondiente al trámite que deseen realizar.

La instalación de este módulo forma parte de la estrategia del SAT para acercar sus servicios a comunidades donde el acceso a oficinas fiscales resulta más complicado, evitando traslados largos y facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El SAT da a conocer el listado de disponibilidad de citas para atención presencial en los módulos y oficinas desconcentradas en las 32 entidades del país.



Semana del 3 al 7 de agosto:



Disponibilidad alta 74%

Disponibilidad media 20%

Disponibilidad baja 6% pic.twitter.com/weBV3kQcEa — SATMX (@SATMX) August 3, 2026

ALGP