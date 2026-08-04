Obtienen 46 Bancos Calificación Satisfactoria en Evaluación de Hacienda

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que 46 de 49 bancos en México obtuvieron resultados satisfactorios en su desempeño durante 2025.
La resolución final fue compartida el pasado miércoles 29 de julio, donde se detalló que fue contemplada la metodología prevista en la Ley de Instituciones de Crédito y en los Lineamientos para la Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple.
En un comunicado, la dependencia encabezada por Édgar Amador indicó que la evaluación busca medir cómo contribuyen las instituciones bancarias al apoyo y promoción del desarrollo de las fuerzas productivas del país y al crecimiento de la economía nacional, "con apego a sanas prácticas y usos bancarios".
"La EDB busca fomentar el ahorro en todos los sectores y regiones del país, así como promover su adecuada canalización hacia una cobertura regional más amplia que contribuya a la descentralización del sistema bancario", apuntó la SHCP.
Hacienda consideró empresas con uno y cinco años de operación, con el fin de determinar indicativos sobre el comportamiento, actividades y "buenas prácticas implementadas".
Las tres bancas que no aprobaron la valoración fueron:
Este análisis se realiza cada año, de acuerdo al artículo 280 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC). Sin embargo, no considera aspectos sobre liquidez.
"Esta evaluación no tiene por objeto valorar la condición financiera, la liquidez o la solvencia de las instituciones participantes, por lo que sus resultados deben interpretarse exclusivamente en el ámbito de los elementos que integran la metodología de evaluación", se indicó.
La metodología abarca:
La intermediación relacionada con la actividad crediticia y la captación de recursos
Los productos, servicios e infraestructura mediante los cuales las instituciones realizan sus operaciones bancarias
La calidad de los servicios proporcionados por las instituciones
El desempeño en las actividades de inversión y en el manejo de divisas
Las prácticas implementadas en materia de finanzas sostenibles e igualdad de género
Bancos aprobados
De las 46 Instituciones de Banca Múltiple con resultados satisfactorios, cuatro tuvieron observaciones. Se trata de los siguientes:
Los 42 bancos aprobados sin mayores detalles fueron:
ASJ