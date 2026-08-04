Obtienen 46 Bancos Calificación Satisfactoria en Evaluación de Hacienda

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que 46 de 49 bancos en México obtuvieron resultados satisfactorios en su desempeño durante 2025.

La resolución final fue compartida el pasado miércoles 29 de julio, donde se detalló que fue contemplada la metodología prevista en la Ley de Instituciones de Crédito y en los Lineamientos para la Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple.

En un comunicado, la dependencia encabezada por Édgar Amador indicó que la evaluación busca medir cómo contribuyen las instituciones bancarias al apoyo y promoción del desarrollo de las fuerzas productivas del país y al crecimiento de la economía nacional, "con apego a sanas prácticas y usos bancarios".

"La EDB busca fomentar el ahorro en todos los sectores y regiones del país, así como promover su adecuada canalización hacia una cobertura regional más amplia que contribuya a la descentralización del sistema bancario", apuntó la SHCP.

Hacienda consideró empresas con uno y cinco años de operación, con el fin de determinar indicativos sobre el comportamiento, actividades y "buenas prácticas implementadas".

Las tres bancas que no aprobaron la valoración fueron:

Banco Bancrea

Banco Credit Suisse (México)

Banco Shinhan de México

Este análisis se realiza cada año, de acuerdo al artículo 280 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC). Sin embargo, no considera aspectos sobre liquidez.

"Esta evaluación no tiene por objeto valorar la condición financiera, la liquidez o la solvencia de las instituciones participantes, por lo que sus resultados deben interpretarse exclusivamente en el ámbito de los elementos que integran la metodología de evaluación", se indicó.

La metodología abarca:

La intermediación relacionada con la actividad crediticia y la captación de recursos

Los productos, servicios e infraestructura mediante los cuales las instituciones realizan sus operaciones bancarias

La calidad de los servicios proporcionados por las instituciones

El desempeño en las actividades de inversión y en el manejo de divisas

Las prácticas implementadas en materia de finanzas sostenibles e igualdad de género

Bancos aprobados

De las 46 Instituciones de Banca Múltiple con resultados satisfactorios, cuatro tuvieron observaciones. Se trata de los siguientes:

Banca Afirme

Banco de Inversión Afirme

BNP Paribas México

Banco Bineo

📢 #ComunicadoDePrensa



Resolución Final de la Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple 2025.



Conforme a los resultados de la Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple (EDB) correspondiente al ejercicio 2025, realizada por la Secretaría… pic.twitter.com/aj2WQJojog — Hacienda (@Hacienda_Mexico) July 29, 2026

Los 42 bancos aprobados sin mayores detalles fueron:

Banco Actinver

Banco Azteca

Banco del Bajío

Banco Nacional de México

BanCoppel

Banco Banfeliz

Bank of America México

Bank of China México

Bankaool

Banco Mercantil del Norte

Banco Regional

Bansí

Barclays Bank México

Banco Base

BBVA México

Banco Citi México

Banco Compartamos

Consubanco

ASJ