Economía

Obtienen 46 Bancos Calificación Satisfactoria en Evaluación de Hacienda

El análisis busca medir cómo contribuyen las instituciones bancarias al apoyo y promoción del desarrollo de las fuerzas productivas del país

BancosDe las 46 Instituciones de Banca Múltiple con resultados satisfactorios, cuatro tuvieron observaciones. Foto: Cuartoscuro.

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La SHCP revela que 46 de 49 bancos cumplen con su rol en el desarrollo productivo del país. Conoce los detalles de esta evaluación anual.

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