Pronóstico del tiempo

Lista de Alcaldías de la CDMX Donde Se Esperan Lluvias Hoy Martes 4 de Agosto 2026

Las precipitaciones podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo

LluviasLas alcaldías del centro y norte presentarán las temperaturas más altas, con una máxima de 28 °C. Foto: Reuters.

Destacado

Este martes 4 de agosto, la CDMX enfrentará lluvias en todas sus alcaldías. Las precipitaciones podrían incluir granizo y descargas eléctricas. ¿Estás listo para el clima?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+