Lista de Alcaldías de la CDMX Donde Se Esperan Lluvias Hoy Martes 4 de Agosto 2026

La Ciudad de México tendrá una jornada más de lluvias este martes 4 de agosto, por lo que autoridades recomiendan tomar previsiones y en N+ te contamos en qué alcaldías se esperan mayores afectaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el Valle de México amanecerá con cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma.

Sin embargo, por la tarde se espera un ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias y chubascos (5 a 25 mm).

Las precipitaciones podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Asimismo, las alcaldías del centro y norte presentarán las temperaturas más altas, con una máxima de 28 °C.

¿En qué alcaldías se prevén lluvias?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, la capital del país tendrá lluvias en las 16 alcaldías para este martes.

Consulta en el gráfico, las condiciones #Atmosféricas que se prevén para este martes, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/VDfWtRpxdY — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 4, 2026

Las temperaturas se prevén de la siguiente manera:

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Miguel Hidalgo. Máxima: 28 °C. Mínima: 14 °C.

Cuauhtémoc. Máxima: 28 °C. Mínima: 14 °C.

Benito Juárez. Máxima: 28 °C. Mínima: 14 °C.

Cuajimalpa. Máxima: 24 °C. Mínima: 12 °C.

Álvaro Obregón. Máxima: 26 °C. Mínima: 13 °C.

Magdalena Contreras. Máxima: 25 °C. Mínima: 12 °C.

Tlalpan. Máxima: 26 °C. Mínima: 9 °C.

Gustavo A. Madero. Máxima: 28 °C. Mínima: 14 °C.

Venustiano Carranza. Máxima: 28 °C. Mínima: 14 °C.

Iztacalco. Máxima: 27 °C. Mínima: 14 °C.

Iztapalapa. Máxima: 27 °C. Mínima: 14 °C.



ASJ