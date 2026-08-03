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Clima Mañana en CDMX: ¿Lluvia, Calor o Frío? Aquí, Pronóstico del Tiempo el 4 de Agosto 2026

Aquí te informamos cómo estará el clima en la Ciudad de México este martes 4 de agosto, para que tomes precauciones y evites daños a la salud

Tormenta con granizo en Iztacalco, CDMX, el 1 de agosto de 2026. Foto: CuartoscuroTormenta con granizo en Iztacalco, CDMX, el 1 de agosto de 2026. Foto: Cuartoscuro

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