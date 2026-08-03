Clima Mañana en CDMX: ¿Lluvia, Calor o Frío? Aquí, Pronóstico del Tiempo el 4 de Agosto 2026

La Ciudad de México (CDMX) ha sido azotada por tormentas los últimos días, por lo que aquí te informamos cómo estará el clima en la capital mexicana mañana, 4 de agosto de 2026. ¿Seguirán las lluvias? A continuación, te contamos todos los detalles.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), nuestro país será afectado esta semana por varios fenómenos naturales, entre ellos:

El monzón mexicano.

Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.

La onda tropical número 23 sobre el occidente del país.

La nueva onda tropical número 24.

Divergencia en altura.

Un canal de baja presión sobre el noreste.

Dichos sistemas provocarán en varias regiones del país desde chubascos hasta lluvias muy fuertes e intensas, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, advirtió el SMN en su pronóstico extendido.

Alertó además que las lluvias fuertes podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que pidió a la ciudadanía estar pendiente de los avisos de las autoridades.

¿Cómo estará el clima en CDMX mañana martes?

En el caso de la CDMX, el SMN previó para mañana martes intervalos de chubascos (5 a 25 mm).

Al brindar un pronóstico detallado para la Ciudad de México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó en redes sociales cómo estará el clima en la mañana, tarde y noche del 4 de agosto:

Mañana : Temperatura entre 13 y 15 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 kilómetros por hora.

Tarde : Temperatura entre 27 y 29 grados; 60% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 45 km/h.

Noche: Temperatura entre 18 y 20 grados; 40% de probabilidad de lluvias aisladas y viento de dirección variable de 15 km/h.

De acuerdo con el mapa de pronóstico del SMN, mañana una vaguada en niveles altos de la atmósfera podría afectar principalmente el sur de la CDMX.

Según información de Protección Civil, una vaguada es un canal de baja presión que favorece la formación de nubosidad, lluvias y tormentas, incluso sin ser un ciclón.

Se identifica como líneas o ejes alargados de presión mínima que no llegan a definirse como ciclón, pero generan condiciones propicias para tormentas y precipitaciones.

Suele estar asociada con ascenso de aire , lo que favorece la formación de nubosidad .

Puede interactuar con otros sistemas: ondas tropicales, ciclones o frentes fríos.

Mapa de previsión de vaguada cerca de CDMX el 4 de agosto de 2026. Imagen SMN

Recomendaciones ante lluvias

En el marco de la temporada de lluvias, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) recomendó a los habitantes de comunidades cercanas a cuerpos de agua y laderas a extremar precauciones, mantenerse informados por canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Llamó a la población a evitar cruzar corrientes de agua, vados o zonas inundadas, ya que la fuerza del flujo puede arrastrar vehículos y personas.

Además, a quienes habitan en zonas de laderas o terrenos inestables, reiteró el llamado a permanecer alertas por posibles deslizamientos y ante cualquier señal de riesgo como ruidos inusuales o grietas en el terreno, evacuar de manera inmediata hacia zonas seguras designadas por las autoridades locales.

“Es fundamental contar con una mochila de emergencia que contenga documentos oficiales protegidos en bolsas plásticas, linterna, radio con pilas, agua potable y botiquín de primeros auxilios”, recordó.

La Comisión añadió que “la prevención es la herramienta más eficaz para mitigar riesgos, reducir daños y proteger la integridad física de las familias”.

SPB