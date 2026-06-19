¿Por Qué No se Debe Llamar 'El Súper Niño' o 'El Niño Godzilla'? SMN Aclara Categorías

Este 2026 comenzó a hablarse en nuestro país sobre un fenómeno natural que este año podría ser de los más intensos desde 1950; un evento climático que consiste en el calentamiento anómalo del mar en el Pacífico y que podría tener grandes impactos: El Niño.

En mucho espacios y en redes sociales se le ha llamado “El Súper Niño” o “El Niño Godzilla” en referencia a su posible intensidad, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya advirtió que son términos incorrectos que no deben usarse.

Ante ello, aquí te contamos cuáles son las categorías de este fenómeno natural y también te contamos qué es, por qué se le llama El Niño y cuál es su situación actual.

¿Qué es El Niño y por qué se le llama así?

De acuerdo con información del SMN, originalmente se aplicó el término El Niño a un débil calentamiento en la temperatura superficial del mar, a lo largo de las costas de Perú y Ecuador.

Ese calentamiento se observaba cerca del periodo de Navidad, razón por la que se le dio el nombre de El Niño, en referencia a “El Niño Jesús”.

Pero en las últimas décadas se observó que ese calentamiento ya abarcaba una región mucho más extensa, desde el Pacífico central hacia el Pacífico tropical, modificando patrones climáticos globales. Estos son algunos datos clave:

Se trata de un fenómeno natural conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

Tiene tres fases: Cálida (El Niño), Fría (La Niña) y Neutral.

Es decir, cuando la temperatura del mar en el Pacífico aumenta más de 0.5 grados del promedio, surge El Niño ; cuando baja menos de -0.5 grados se presenta La Niña.

Y en la condición Neutral , la temperatura está dentro de la climatología promedio en el océano.

El Niño ocurre aproximadamente cada dos a siete años, ya que se alterna con La Niña y con condiciones neutras.

El Niño suele alcanzar su punto máximo entre noviembre y enero, aunque su desarrollo puede detectarse con meses de anticipación y sus efectos pueden tardar meses en propagarse por todo el mundo.

“El Niño Godzilla” y “El Súper Niño”, términos incorrectos

Luego de que se informó sobre la intensidad que puede alcanzar El Niño este año, en varios sitios se le empezó a nombrar con términos anteriormente usados en redes sociales, como “El Niño Godzilla” o “El Súper Niño”.

Pero en una conferencia respecto a este evento climático, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, expuso que es incorrecto usar esas denominaciones. Y que más bien se debe hablar de sus categorías de la siguiente forma:

“Todos esos términos no se deben de utilizar; lo correcto es moderado, fuerte y muy fuerte”, indicó.

Moderado : Cuando la temperatura sube 1 grado más del promedio en el Pacífico.

Fuerte : Cuando la temperatura sube 1.5 grados más del promedio.

Muy fuerte: Cuando la temperatura sube 2 grados por arriba del promedio.

El Niño ya está presente y podría ser muy fuerte

En un comunicado del pasado 12 de junio, el Meteorológico Nacional —organismo de la Comisión Nacional del Agua— advirtió que las condiciones de El Niño ya están presentes.

Y además indicó que se espera que se fortalezca conforme se aproxime la temporada invernal 2026-2027 en el hemisferio norte.

Precisó que en el último mes, se presentaron temperaturas superiores a +0.5 grados en el Pacífico ecuatorial.

Por lo que las condiciones oceánicas y atmosféricas indican que el sistema acoplado océano-atmósfera refleja el inicio de condiciones correspondientes a la fase cálida del ENOS, puntualizó.

De igual manera, recordó que de acuerdo con el pronóstico del Centro de Predicción Climática de la NOAA, correspondiente a junio de 2026, se prevé que El Niño continúe intensificándose hasta el invierno.

“El pronóstico indica una probabilidad del 63% de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte durante el trimestre noviembre-enero, lo que lo posicionaría entre los eventos de El Niño más intensos registrados desde 1950”, refirió.

SPB