¿Por Qué No se Debe Llamar 'El Súper Niño' o 'El Niño Godzilla'? SMN Aclara Categorías

Conoce aquí cómo se clasifica el fenómeno natural El Niño y cuándo podría alcanzar su máxima categoría

Rayos del sol atraviesan las nubes en playas de Tijuana en junio 2017. Foto: Cuartoscuro | ArchivoRayos del sol atraviesan las nubes en playas de Tijuana en junio 2017. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El Niño ya está aquí y podría ser muy fuerte. Aprende sobre sus categorías y por qué no se debe llamar 'El Súper Niño', según el SMN.

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