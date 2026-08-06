Medio Ambiente

Así Es el Dragón Mexicano: Rescatan Ejemplares de Especie Bajo Amenaza

Personal de la Profepa asegura varios reptiles que pretendían ser enviados ilegalmente a Hong Kong

Ejemplares de dragón mexicano rescatados en empresa de paquetería. Foto: ProfepaEjemplares de dragón mexicano rescatados en empresa de paquetería. Foto: Profepa

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El dragón mexicano, una especie bajo amenaza, fue rescatado en CDMX. Profepa impidió su envío ilegal a Hong Kong. Infórmate sobre su hábitat y el peligro del comercio ilegal.

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