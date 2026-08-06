Así Es el Dragón Mexicano: Rescatan Ejemplares de Especie Bajo Amenaza

Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 13 ejemplares de dragón mexicano en una empresa de paquetería en la Ciudad de México (CDMX), cuando intentaban ser enviados a Hong Kong.

Aquí te presentamos detalles del rescate y te brindamos información sobre esta especie que se encuentra bajo amenaza.

Encuentran dragones mexicanos en CDMX

En un comunicado, la Profepa dio a conocer que personal de una empresa de paquetería reportó por teléfono la existencia de un paquete que contenía ejemplares de vida silvestre.

Ante ello, el personal acudió a la compañía el pasado 23 de julio de 2026 y examinó el paquete.

Se trataba de una caja cuyo interior guardaba otras seis cajas con calzado de bota de seguridad tipo industrial.

Dentro de éstas, se encontraron calcetines de algodón de color negro que tenían confinados los trece ejemplares de dragón mexicano, sin sexar y sin ningún tipo de marcaje.

La guía de rastreo del paquete marcaba Hong Kong como su destino.

Dragones mexicanos asegurados en empresa de paquetería en CDMX. Foto: Profepa

Sobre el dragón mexicano

De acuerdo con la Procuraduría, el dragón mexicano (Abronia graminea) es una especie catalogada como amenazada bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Su comercio se encuentra regulado por el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) Apéndice II.

Por ello, al no existir documentación que acreditara la legal procedencia de los ejemplares, se procedió a su aseguramiento precautorio para su resguardo y su posterior destino.

De acuerdo con información de Probosque Chapultepec, el dragón mexicano vive en la Sierra Madre Oriental, en los bosques húmedos, principalmente en los estados de Puebla y Veracruz.

La mayor parte de los ejemplares que se han avistado son verdes .

Pero también existe en color azul turquesa , por ello se les conoce como el dragoncito azul.

Natalia Fierro, bióloga del Instituto de Biología de la UNAM , señala que esa coloración es por una alimentación muy específica; “cuando son llevados a cautiverio pierden la tonalidad azul y se vuelven opacos”

La experta alertó que los dragoncitos azules son muy cotizados, por lo que se llega a pagar hasta 7 mil pesos por ellos en el comercio ilegal.

SPB