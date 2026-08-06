Medio Ambiente

Estas Son las 10 Recomendaciones para que México Explote Gas Natural: Ubican Zona Prohibida

Las recomendaciones forman parte del análisis del Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural no Convencional

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México busca reducir su dependencia del gas natural importado. Expertos recomiendan 10 acciones clave para explotar el gas natural de manera sostenible y proteger la cuenca Tampico-Misantla.

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