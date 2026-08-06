Estas Son las 10 Recomendaciones para que México Explote Gas Natural: Ubican Zona Prohibida

Expertos de la Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural no Convencional, entre ellos, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presentaron hoy, 6 de agosto de 2026, las 10 recomendaciones para la explotación de gas natural, mediante fracturación hidráulica, práctica conocida como fracking.

En la conferencia mañanera de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su administración tomará las recomendaciones del comité, integrado por 54 expertos, para la explotación de gas natural y que en dos meses y medio informará sobre el avance de los trabajos.

La mandataria destacó que lo que México busca con el fracking es la “soberanía energética, garantizando los mínimos impactos ambientales” y aclaró que este tipo de prácticas no fue una promesa de campaña: “nunca lo dije en campaña, como tal”.

Datos sobre el gas natural en México

México importa de Estados Unidos el 75% del gas natural y solo el 25% es de producción nacional.

La alta dependencia de México por las importaciones de gas natural comprometen la soberanía nacional y la seguridad energética.

La importación de gas natural puede seguir aumentando en los próximos año, fortaleciendo la dependencia del exterior.

La mayor parte del gas natural de importación proviene de yacimientos no convencionales, en Estados Unidos.

México busca impulsar el fortalecimiento de la soberanía energética con el aumento de la generación eléctrica con energías renovables, el uso eficiente de la energía, la producción de combustibles nacionales y cuidar el medio ambiente.

Zona prohibida para explotación de gas natural

De acuerdo con el Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural no Convencional, no se debe realizar actividad de explotación de gas natural en la cuenca Tampico-Misantla, por criterios de protección ambiental, social, biodiversidad y densidad demográfica, explicó Ana Paulina Gómora Figueroa, profesora e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Además, los expertos recomendaron continuar con la evaluación para conocer la viabilidad del desarrollo de yacimientos no convencionales de gas natural en las cuencas Sabinas-Burro-Picachos, en Coahuila y Nuevo León, y en Burgos, ubicada en la zona noreste de Tamaulipas.

10 recomendaciones para la explotación de gas natural en México

José Antonio Hernández Espriú, director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y Ana Paulina Gómora Figueroa dieron a conocer las siguientes 10 recomendaciones, como parte de los primeros resultados del análisis del Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural no Convencional: