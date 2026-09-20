El feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en Morelos, ocurrió el pasado 12 de septiembre en el estacionamiento de la Casa de Cultura de Cuautla. La joven fue atacada con un cuchillo y murió a consecuencia de las lesiones, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Morelos.

Durante la agresión, una mujer observó a Francisco Javier N, alias ‘El Trompas’, cuando atacó a Claudia y después intentó detenerlo cuando salió corriendo. La testigo relató que se encontró de frente con el hombre, pero se hizo a un lado al notar que llevaba un cuchillo. Otra mujer, quien fue pareja del imputado, también lo reconoció después de ver videos difundidos en redes sociales.

La expareja declaró ante el Ministerio Público que se separó de Francisco Javier N. debido a la violencia que sufría. Aseguró que en una ocasión la amenazó con matarla con un machete, por lo que solicitó protección de las autoridades.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vinculan a Proceso a Francisco Javier 'N' por Feminicidio de Estudiante Española en Morelos

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó 26 datos de prueba para sustentar la acusación contra ‘El Trompas’ entre ellos los testimonios de ambas mujeres. La primera testigo describió la vestimenta del hombre y afirmó que pudo reconocerlo sin temor a equivocarse.

Las autoridades también localizaron al menos cuatro registros en video en los que aparece el imputado después del crimen. En uno de ellos ingresa a un gimnasio y en los demás camina por distintas calles de Cuautla. Peritos compararon fotografías de Francisco con las imágenes y concluyeron que se trataba de la misma persona.

La Fiscalía señaló que vecinos de Cuautla también proporcionaron información sobre el presunto responsable, a quien identificaron como Francisco Javier, conocido como “Paco” o “El Trompas”. Además, informó que tenía antecedentes penales y había ingresado a un reclusorio en julio de 2022 por lesiones y allanamiento.

Según la necropsia, Claudia sufrió dos heridas de aproximadamente 20 centímetros en la parte baja izquierda del abdomen. La lesión provocó una hemorragia masiva por afectación de la arteria ilíaca.

Tacoronte había llegado a Morelos para continuar sus estudios en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El 12 de septiembre asistió a una actividad sobre plantas medicinales y, alrededor de las 20:50 horas, salió de cenar de la Casa de Cultura. Se sentó en la banqueta del estacionamiento para fumar cuando comenzaron los gritos.

La jueza de control vinculó a proceso a Francisco Javier N. y le impuso prisión preventiva en el penal de Cuautla. También estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.