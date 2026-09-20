Seguridad

'Llevaba un Cuchillo': Mujer Intentó Detener al Presunto Feminicida de Claudia Tacoronte

Una testigo relató que se encontró de frente con Francisco Javier N tras el homicidio

Francisco Javier N, alias ‘El Trompas’ Foto: SSPCFrancisco Javier N, alias ‘El Trompas’ Foto: SSPC

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