A poco más de un año de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, el Hospital Pediátrico Tacubaya, de IMSS Bienestar, dio de alta a Isaí, el menor que ingresó en estado crítico por las quemaduras que sufrió en el siniestro, ocurrido el 10 de septiembre de 2025. El paciente continúa su recuperación y rehabilitación desde su domicilio.

Por la gravedad de sus lesiones, el menor fue ingresado de inmediato a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, donde fue intubado y recibió maniobras avanzadas de soporte vital, manejo de accesos vasculares y atención coordinada con los servicios de Infectología y Cirugía Plástica.

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Tras un mes de cuidados intensivos y estabilización hemodinámica, Isaí fue trasladado al área de Terapia Intermedia, donde permaneció un mes más. En esta etapa, el personal médico y de enfermería utilizó apósitos especiales para favorecer la regeneración tisular y preparar la piel para los procedimientos de injerto cutáneo que realizó el servicio de Cirugía Plástica.

"Había un buen equipo, todos estábamos organizados, todo ya estaba preparado, estábamos en espera en ese día de tres pacientes pediátricos, nada más llegó Isaí. Es gratificante ver a Isaí, es una alegría el verlo que estaba al borde de la muerte y ahora verlo, el que él nos reconozca también, porque sí, el convivir día a día, pues vamos siendo parte de la familia", recuerda Fabiola Gómez Mederol, supervisora del servicio de Enfermería del hospital, sobre el día que conoció al paciente.

El menor superó la fase crítica y se encuentra en una etapa de atención para la corrección de secuelas. Por su estado de salud estable y favorable, fue dado de alta para continuar su recuperación desde casa.

"Para nosotros es muy importante que podamos otorgar esa parte que nos toca de contribuir a esta sociedad, que sepan que hay un hospital que puede dar atención a este tipo de pacientes. Y bueno, nosotros cuando se fue, ahí estuvimos presentes con su papá, nos da mucho gusto, le hemos dado seguimiento, le hemos visto y vemos cómo va creciendo", refiere la doctora Laura Mungía Martínez, directora del hospital.

Con información de N+.

CT