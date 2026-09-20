Sociedad

Concluyen el Tratamiento de Menor que Ingresó por la Explosión en el Puente de la Concordia

Isaí recibió injertos de piel tras un mes en terapia intensiva y otro en terapia intermedia

Concluyen el Tratamiento de Menor que Ingresó por la Explosión en el Puente de la Concordia

Foto: IMSS Bienestar

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