El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reconoció el trabajo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para impulsar condiciones dignas y atender el costo de vida, durante su participación en el foro Urban 20 2026.

Mamdani señaló que busca trabajar con Sheinbaum y con otros líderes de México ante problemas que, dijo, comparten distintas ciudades del mundo, entre ellos el acceso a la vivienda y el aumento del costo de vida.

“Quiero trabajar con la presidenta Sheinbaum, así como con otros líderes de todo México”, expresó el alcalde neoyorquino, quien destacó que las ciudades enfrentan crisis que trascienden fronteras.

Durante su intervención, también mencionó el impacto de los problemas de vivienda en México, particularmente en la Ciudad de México, donde hizo referencia a zonas como la colonia Roma.

Mamdani afirmó que ha observado “con admiración” las iniciativas de Sheinbaum y la manera en que su administración aborda temas relacionados con el costo de vida, así como la importancia de garantizar condiciones dignas para las personas trabajadoras.

Durante el foro, el alcalde de Nueva York también destacó las políticas impulsadas por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y señaló que la capital mexicana es una “inspiración” internacional por la forma en que ha atendido la crisis de cuidados en la economía, por lo que la consideró un referente en este tema.

Exaltó que el programa de las Utopías busca generar mejores condiciones para las personas trabajadoras y reconoció a Brugada por colocar sus necesidades como una prioridad de su administración.

El foro Urban 20 2026 se realizó en Nueva York y reunió a representantes de ciudades para abordar agendas y retos urbanos.