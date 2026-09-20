Sociedad

Mamdani Reconoce a Sheinbaum y Plantea Trabajo Conjunto por una Vida Digna

El alcalde de Nueva York destacó las iniciativas de la presidenta de México, las cuales dijo seguir ‘con admiración’

foto: AFPfoto: AFP

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