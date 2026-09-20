Accidentes

Hombre se Electrocuta e Incendio Consume Autos en Distintas Zonas de Tijuana, BC

La SSPCM y la Dirección de Bomberos informaron sobre tres hechos de relevancia sucedidos en el municipio

Combate de incendio en establecimiento de autopartes usadas en Valle RedondoCombate de incendio en establecimiento de autopartes usadas en Valle Redondo | Foto: Bomberos de Tijuana

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