Elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana, atendieron un total de 47 servicios de emergencia en distintos puntos del municipio, destacando tres percances de relevancia que dejaron saldo de dos personas lesionadas y daños materiales.

El primer incidente se reportó en la sección Jardines de Playas de Tijuana, donde los socorristas brindaron primeros auxilios a un hombre de 38 años de edad que sufrió quemaduras de primer y segundo grado. De acuerdo con el informe de las autoridades, las lesiones fueron provocadas de forma aparente por el flamazo de un calentador de agua dentro de un domicilio.

En la colonia Lomas del Matamoros, cuerpos de auxilio atendieron el reporte de una persona electrocutada. En el lugar localizaron a un varón de 45 años en paro cardiorrespiratorio tras haber entrado en contacto accidental con cables de alta tensión. Tras aplicar maniobras de reanimación, el paciente fue trasladado en condición crítica a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.

A su vez, durante la madrugada de este domingo 20 de septiembre, se registró un incendio dentro de un establecimiento de venta de autopartes usadas, en la zona de Valle Redondo. Varias cuadrillas de bomberos efectuaron labores de control y enfriamiento que permitieron sofocar las llamas, las cuales consumieron un total de 10 vehículos; en este siniestro no se registraron víctimas ni lesionados.

JMR