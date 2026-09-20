Política

Sheinbaum Rechaza Injerencia Extranjera y Reivindica la Soberanía en Gira por BCS

La mandataria enmarcó su mensaje en el mes de la independencia, durante su gira de rendición de cuentas por el país

Sheinbaum Rechaza Injerencia Extranjera y Reivindica la Soberanía en Gira por BCSLa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Cepropie

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