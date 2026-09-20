La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó, durante un evento en La Paz, Baja California Sur (BCS), que la soberanía nacional "dimana del pueblo" y rechazó cualquier llamado a buscar la intervención de potencias extranjeras en los asuntos internos de México, en el marco de las conmemoraciones por el mes de la independencia.

Sheinbaum señaló que en el país hay quienes, en este periodo del año, plantean "ir a denunciar al extranjero o buscar la intervención extranjera", ante lo cual respondió: "¡Nunca! México es un país libre, independiente y soberano. Bastante nos costó llegar a este momento para ir a buscar nuevamente a un emperador para que gobierne nuestro país".

La presidenta explicó que el concepto de soberanía que defiende su gobierno proviene de los "Sentimientos de la Nación", el documento escrito por José María Morelos durante la guerra de independencia, en el que —dijo— se planteó no solo la justicia social y la libertad, sino la soberanía entendida como aquella que "dimana del pueblo" y que ninguna potencia extranjera ni élite define el futuro del país.

La visita a Baja California Sur forma parte de una gira de rendición de cuentas que Sheinbaum realiza durante septiembre en distintas entidades del país, además del informe diario que presenta de lunes a viernes en la conferencia matutina.