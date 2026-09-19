La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la ceremonia de izamiento de la bandera a media asta en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

Durante el acto solemne, se recordó a las personas que fallecieron durante los terremotos registrados el 19 de septiembre. De acuerdo con cifras de la Cruz Roja, durante el sismo del 2017 se registraron 369 decesos, mientras que en 1985 la cifra oficial fue de 6 mil muertos, aunque el Servicio Sismológico Nacional estimó hasta 40 mil.

La mandataria estuvo acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la jefa de Gobierno, Clara Brugada; la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa; y el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Eduardo De Agüero Le Duc.

A través de redes sociales, Brugada Molina destacó que se rindió homenaje "a la fuerza, solidaridad y resiliencia de nuestra gente". Y apuntó que, pese a las emergencias que ha vivido, "la Ciudad de México no olvida y sigue de pie".

De manera paralela, también se realizaron ceremonias en Tlatelolco, una de las zonas más devastadas durante el terremoto de 1985; así como en el centro capitalino, donde se realizó una misa en memoria de las costureras que murieron en talleres clandestinos que colapsaron durante el devastador terremoto registrado hace 41 años.