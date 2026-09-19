Política

Sheinbaum Encabeza Ceremonia en Memoria de las Víctimas de los Sismos de 1985 y 2017

La presidenta realizó el izamiento de la bandera a media asta en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo de la Ciudad de México

Sheinbaum en ceremonia en memoria de víctimas de los sismos de 2017 y 1985.Foto: X @ClaraBrugadaM
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