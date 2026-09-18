Gobernadora de Sinaloa se Reúne con Harfuch y Gabinete de Seguridad en Mazatlán

La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, sostuvo una reunión de trabajo en Mazatlán con autoridades del Gobierno de México encargadas de la seguridad.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que en el encuentro participaron Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional; el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y el general de División G. N. E. M. Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional.

La gobernadora indicó que continuará trabajando en coordinación con las instituciones federales para alcanzar los objetivos que se han planteado en materia de seguridad.

Domínguez Nava señaló que la tranquilidad y el bienestar de los sinaloenses son una prioridad para el gobierno del estado y federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La reunión ocurre después de que el Gobierno de México anunciara un refuerzo de seguridad en Sinaloa, con atención en Mazatlán, Culiacán y los principales tramos carreteros de la entidad.

Por su parte, Omar García Harfuch informó que la visita se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el propósito de llevar a cabo una supervisión y evaluación de la estrategia de seguridad en Sinaloa.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, realizamos una visita de supervisión y evaluación de la estrategia de seguridad en Sinaloa, junto con el General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de @Defensamx1, y el @AlmiranteSrio Pedro Morales Ángeles, secretario de… pic.twitter.com/IAVaE9puzc — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 18, 2026

El funcionario señaló que durante el encuentro se revisó la coordinación entre las instituciones para ajustar acciones y fortalecer la presencia en el territorio.

El Gobierno de Sinaloa informó que durante la reunión se acordó fortalecer las estrategias de seguridad en los 20 municipios y las capacidades de las corporaciones estatales y municipales para mejorar su capacidad de respuesta.

El gobierno estatal también indicó que el estado de fuerza federal desplegado en Sinaloa supera los 20 mil elementos destinados a labores de seguridad.

Harfuch señaló que los retos en materia de seguridad persisten y requieren reforzar el trabajo diariamente, mientras que las instituciones participantes reiteraron su coordinación para atender las condiciones de seguridad y protección de la población.

PT