Política

Gobernadora de Sinaloa se Reúne con Harfuch y Gabinete de Seguridad en Mazatlán

Graciela Domínguez informó que sostuvo una reunión de trabajo con autoridades federales para mantener la coordinación en seguridad

Gobernadora de Sinaloa con Harfuch y mandos de seguridadLa gobernadora indicó que continuará trabajando en coordinación con las instituciones federales. Foto: Facebook Graciela Domínguez Nava

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Tras el anuncio de refuerzo en seguridad, la gobernadora de Sinaloa coordina esfuerzos con Harfuch y líderes federales en Mazatlán.

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Coordinación en seguridad: Gobernadora de Sinaloa se reúne con Harfuch | N+