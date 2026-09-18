Política

Sheinbaum Confirma Llamada con Trump: ‘Va Avanzando la Posibilidad de Acuerdo Comercial’

La mandataria habló con el presidente de Estados Unidos el miércoles

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Sheinbaum Confirma Conversación con Donald Trump

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Sheinbaum confirma avances en acuerdo comercial con Trump. Conversaciones buscan reducir aranceles y preservar el T-MEC.

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