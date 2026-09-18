La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo este viernes que la nueva llamada con el mandatario estadounidense, Donald Trump, ya se tenía programada y mencionó que muchas veces conversan "sin darlo a conocer porque vamos avanzando en los temas comerciales”.

“Va avanzando bien la posibilidad de un acuerdo con nosotros, México-Estados Unidos, y fue muy buena la llamada. Llegamos a algunos acuerdos, pero hasta que no esté el acuerdo final no podríamos darlo a conocer”, mencionó Sheinbaum Pardo en la conferencia mañanera de este viernes, en Guanajuato.

“Formalmente no ha desaparecido el T-MEC”, explicó la presidenta, porque fue probado como una ley en México, Estados Unidos y Canadá.

“La decisión de Estados Unidos de elevar los aranceles hace que el T-MEC no se esté conservando o se esté preservando la idea original, que es cero aranceles en la gran mayoría de los productos. Nosotros esperamos que, de todas maneras, se pueda seguir manteniendo el acuerdo comercial con América del Norte”, puntualizó Sheinbaum Pardo.

Dijo que México mantiene las conversaciones con Estados Unidos “y esperamos llegar a un acuerdo donde nosotros lo que estamos pidiendo, que es muy relevante, es al menos una disminución en los aranceles que tenemos en este momento, es decir, la preservación del tratado”, con el objetivo de que los impuestos no sigan afectando a las industrias del acero, el aluminio y los automóviles.

Sheinbaum Pardo subrayó que, “evidentemente, estamos haciendo todo lo posible en el marco de nuestra soberanía, el respeto y lo mejor para México”.

En total, Sheinbaum y Trump han hablado por teléfono 22 veces y en la conversación del miércoles, no dialogaron sobre el tema de seguridad solo sobre el terreno comercial, señaló la mandataria.

Apuntó que Donald Trump está buscando la manera de disminuir el déficit de su país: “Nosotros creemos que el acuerdo comercial de América del Norte y, particularmente, la relación entre México y Estados Unidos, en términos comerciales, nos ayuda a ambos”.

Detalló que durante la conversación con Trump estuvieron presentes el canciller Roberto Velasco y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El miércoles, Donald Trump reveló que México y Estados Unidos estaban a punto de alcanzar un "gran acuerdo" comercial, mientras que las delegaciones de ambos países continúan con el diálogo en el marco de la revisión del T-MEC.

En materia de seguridad, Trump reconoció la labor de México contra el narcotráfico y pidió más acciones contra los grupos criminales. El jueves, la presidenta Sheinbaum respondió a los señalamientos y cuestionó qué medidas ha tomado la administración estadounidense en ese sentido: “Me gustaría escuchar o ver un reporte de lo que hace el Gobierno de Estados Unidos” en su propio territorio.

“Nosotros no necesitamos que nos juzguen desde afuera. Sabemos cuáles son los problemas de México”, afirmó la mandataria.