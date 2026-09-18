El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, explicó que la operación Águila Alta inició el 7 de septiembre y terminará el 21 de septiembre de 2026.

Indicó que hasta el momento solo se han inhibido 4 drones, todos de lado mexicano. Explicó que son aeronaves no tripuladas sin armas ni artefactos explosivos.

"Los utilizan únicamente para vigilar las rutas que emplean los inmigrantes”, destacó el general durante la conferencia mañanera de este viernes, en Guanajuato.

Dijo que el personal militar se reunió con autoridades de Estados Unidos de América (EUA) y aseguró que “ellos no han inhibido ningún dron en lo que va la operación de Águila Alta”.

Detalló que de los 4 drones, “ellos lo localizaron en su territorio, lo inhibieron y regresó a territorio mexicano, nos coordinamos, nos dieron la información y en territorio mexicano se logró que descendiera”.

El general Trevilla Trejo informó que durante la operación se detuvo a una persona que se dedica al cruce de migrantes. Al hombre, quien fue localizado durante patrullajes y reconocimientos terrestres en Tijuana, Baja California, le aseguraron un arma corta, cargadores, cartuchos y un control para dron.

Cabe señalar que este mes, el Comando Norte de Estados Unidos reconoció la cooperación de México para combatir las operaciones de drones por parte de los grupos criminales que operan en la frontera común.

Con información de N+