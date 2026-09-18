Seguridad

México Ha Inhibido 4 Drones en la Frontera con EUA por Operación Águila Alta

El general Trevilla Trejo informó que durante la operación se detuvo a una persona que se dedica al cruce de migrantes.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla TrejoEl secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo. Foto: Presidencia.

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Durante la operación Águila Alta, México ha logrado inhibir 4 drones en su territorio. Estos drones vigilaban rutas de migrantes. Además, se detuvo a un traficante. ¿Qué implica esto para la seguridad fronteriza?

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