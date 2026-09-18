El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló que el reciente golpe al huachicol en Guanajuato, donde se aseguraron alrededor de 59 millones de litros de presunto hidrocarburo ilegal, derivó del aseguramiento de una pipa en julio pasado.

“Este caso empezó el 3 de julio de 2026 con la detención de una pipa y de ahí se sacó toda la información sobre este predio (en el municipio de San José Iturbide, donde se hizo el decomiso)”, informó durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada este viernes desde Irapuato, Guanajuato.

El funcionario federal refirió que al momento del aseguramiento no había nadie en el inmueble, pero garantizó que habrá detenciones.

Explicó que en los casos más importantes relacionados con el huachicol —como el decomiso de más de 10 millones de litros en un buque— siempre hay detenidos, pero las aprehensiones ocurren después.

“Por supuesto que va a haber detenidos, pero vienen después. En ese predio, en ese momento no había nadie por lo evidente: era una movilización grande del Gobierno, de las autoridades estatales y del Gobierno federal, pero las investigaciones continúan”, apuntó.

García Harfuch también comentó que hasta donde tiene conocimiento, el predio no pertenece a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Destacó además el seguimiento importante que se hizo, en coordinación de autoridades federales y estatales, que derivó en el aseguramiento del presunto hidrocarburo ilegal.

“En todos los casos donde ha habido aseguramientos grandes o pequeños hay detenidos y en este caso no va a ser la excepción, va a haber detenidos”, reiteró.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, la operación conjunta permitió asegurar aproximadamente 59 millones de litros de presunto combustible, además de diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación.

“El Ministerio Público Federal continuará con las investigaciones y los dictámenes periciales para determinar la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto”, señaló la dependencia en redes sociales.

Adicionalmente, pidió a la ciudadanía denunciar de manera anónima al 089 si conoce un punto de extracción, almacenamiento, transporte o comercialización irregular de combustible.

SPB