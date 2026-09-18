Seguridad

Detención de una Pipa Originó el Decomiso Histórico de Huachicol en Guanajuato

Alrededor de 59 millones de litros de presunto hidrocarburo ilegal se aseguraron en el municipio de San José Iturbide

Operativo contra el huachicol en San José Iturbide, Guanajuato. Foto: X @pazgobgenteOperativo contra el huachicol en San José Iturbide, Guanajuato. Foto: X @pazgobgente

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+