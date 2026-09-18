Un cachorro que permanecía encerrado dentro de un vehículo fue rescatado por elementos de la Policía Municipal y Bomberos en la colonia Punta Banda del municipio de Ensenada.

El reporte fue atendido en las calles A. Padilla y Paseo de la Playa, donde agentes de la Estación Punta Banda localizaron al animal al interior de un automóvil marca Nissan.

Ante la situación, los oficiales solicitaron apoyo para poder acceder a la unidad. Personal de la Policía Ecológica se sumó a las labores y, en coordinación con elementos de Bomberos, realizaron las maniobras necesarias hasta conseguir abrir el vehículo.

Una vez que lograron acceder al automóvil, el cachorro fue sacado y puesto a salvo. Posteriormente, los agentes continuaron con los protocolos correspondientes para dar seguimiento al caso.

Hasta el momento, la información proporcionada por las autoridades no detalla si hubo personas detenidas o las condiciones especificas en las que fue localizado el cachorro.

Información Diego Robles

APG