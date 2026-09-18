Seguridad

Rescatan a Cachorro Encerrado en Vehículo en Colonia Punta Banda, Ensenada

Agentes y elementos de emergencia realizaron maniobras para abrir la unidad y poner a salvo al animal

Rescatan a Cachorro Encerrado en Vehículo en Colonia Punta Banda, EnsenadaRescatan a Cachorro Encerrado en Vehículo en Colonia Punta Banda, Ensenada | Foto: N+

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