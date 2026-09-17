Marina Recupera Torpedo de Prácticas Frente a Costas de Ensenada, Baja California

La Secretaría de Marina confirmó la recuperación de un torpedo de prácticas que fue localizado flotando a la deriva frente a las costas de Ensenada, Baja California, luego de que integrantes de la comunidad pesquera reportaran el hallazgo a las autoridades navales.

De acuerdo con el comunicado de la Segunda Zona Naval, el objeto fue localizado a 21.3 millas náuticas, equivalentes a 42.7 kilómetros, al suroeste de Ensenada. Tras recibir el reporte, personal de la Sala de Mando y Control del Mando Naval ordenó el despliegue de una embarcación MLB perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Ensenada para corroborar el hallazgo.

Una vez en el sitio, personal naval determinó que el objeto correspondía a un torpedo de prácticas lanzado aire-mar para ejercicios de guerra antisubmarina, por lo que se realizó su recuperación y traslado a instalaciones del Mando Naval, donde permanecerá bajo resguardo para determinar su destino final.

La Secretaría de Marina precisó que los torpedos de prácticas son utilizados durante ejercicios de adiestramiento de guerra antisubmarina y no representan un peligro para la navegación ni para la población marítima en general.

Información Diego Robles

APG