Sociedad

Marina Recupera Torpedo de Prácticas Frente a Costas de Ensenada, Baja California

El artefacto fue localizado por pescadores a 42.7 kilómetros al suroeste de Ensenada y trasladado a instalaciones navales para su resguardo

Marina Recupera Torpedo de Prácticas Frente a Costas de Ensenada, Baja CaliforniaMarina Recupera Torpedo de Prácticas Frente a Costas de Ensenada, Baja California | Foto: Marina

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