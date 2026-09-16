Sociedad

Celebran el Grito de Independencia 2026 Frente a Palacio Municipal de Tijuana

Familias acudieron a la Glorieta Miguel Hidalgo para participar en la ceremonia con música y comida típica

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