Celebran el Grito de Independencia 2026 Frente a Palacio Municipal de Tijuana

Cientos de tijuanenses acudieron a la Glorieta Miguel Hidalgo, frente a Palacio Municipal, para participar en la celebración por el aniversario del inicio de la Independencia de México, donde los antojitos mexicanos formaron parte de la jornada.

Durante la noche del 15 de septiembre, las familias disfrutaron de platillos como flautas, tamales, pozole, huaraches y tacos, además de música y actividades preparadas para la celebración.

El festejo reunió a personas de distintas edades, algunas de ellas con vestimenta alusiva a personajes históricos, quienes acudieron para convivir, bailar, comer y participar en la ceremonia del Grito de Independencia.

Como parte de la celebración, el alcalde de Tijuana, Abdiel Gutiérrez Coronado, encabezó la ceremonia y realizó el tradicional Grito de Independencia frente a los asistentes.

La jornada contó con un operativo de seguridad integrado por elementos de la Policía Municipal, Protección Civil, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes participaron en las labores preventivas para mantener el orden durante los festejos.

Entre comida, música y expresiones de tradición mexicana, las familias tijuanenses participaron en las actividades organizadas con motivo de la celebración del aniversario del inicio de la Independencia de México.