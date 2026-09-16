Así se Celebró el Grito de Independencia 2026 en la Macroplaza de Monterrey

Desde las 06:00 de la tarde comenzaron a llegar los asistentes a la Macroplaza en el Centro de la ciudad de Monterrey, agrupándose en la Explanada de los Héroes frente al Palacio de Gobierno, para festejar el Grito de Independencia durante la noche del 15 de septiembre.

El ballet del Grupo Folklórico Fandangos de México fue el primero en abrir el escenario e iniciar las celebraciones del día por el Grito de Independencia. Posteriormente, previo a la ceremonia, el grupo musical Norteñazo subió a cantar y tocar sus canciones para luego darle paso a la agrupación Volver a la Cumbia, mientras los ciudadanos continuaban llegando a la Macroplaza.

Alrededor de la Macroplaza de Monterrey se llevaron a cabo cierres viales en la calles Washington, Zaragoza, 5 de Mayo y Escobedo, a cargo de los personal de Tránsito de Monterrey, como parte de la celebración. De igual manera, se implementaron en el sitio puntos de emergencia con paramédicos y elementos de Protección Civil de Nuevo León; así como un operativo de seguridad.

Minutos antes de las 10:00 de la noche se llevó a cabo la ceremonia del Grito de Independencia 2026 en la que el gobernador Samuel García ondeó la bandera de México desde uno de los balcones del Palacio de Gobierno iluminado por la celebración y dio

Al finalizar la ceremonia encabezada por el mandatario García Sepúlveda, acompañado de su familia, los integrantes del Palomazo Norteño subieron al escenario para continuar con las fiestas patrias y amenizar el evento.

SHH