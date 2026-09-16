Sociedad

Así se Celebró el Grito de Independencia 2026 en la Macroplaza de Monterrey

Con distinto grupos musicales, desde las 06:00 de la tarde se reunieron los ciudadanos en el centro de la ciudad para disfrutar de las fiestas patrias

Grito de Independencia 2026 en Macroplaza de MonterreyGrito de Independencia 2026 en Macroplaza de Monterrey. Foto: Gobierno de Nuevo León

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+