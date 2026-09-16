Así Fue la Celebración del Grito de la Independencia 2026 en Hermosillo, Sonora

En punto de las 10:52 de la noche, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, encabezó la tradicional ceremonia del Grito de Independencia 2026 en el estado.

Rodeado de su familia y ciudadanos tocó la campana desde el balcón del Palacio de Gobierno frente a la Plaza Zaragoza, después, se entonó el himno nacional junto a todos los presentes y posteriormente se pudo observar un show de drones acompañado de la Orquesta Sinfónica de Sonora.

Show de drones acompañado de la Orquesta Sinfónica de Sonora. Foto: Fran Guerrero

Desde las seis de la tarde, cientos de familias empezaron a llegar al bulevar Hidalgo y sus alrededores para participar en los festejos patrios.

Se contó con un programa amplio para chicos y grandes que incluyó música en vivo, danza, teatro y diversas actividades para chicos y grandes. Entre los artistas contratados estuvieron la Banda Tres Ríos, Lucah , Su Majestad la Brisa y talentos locales invitados.

Durante la noche se activaron 24 líneas especiales de transporte público de manera gratuita por parte del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora, Imtes.