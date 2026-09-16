Sociedad

Así Fue la Celebración del Grito de la Independencia 2026 en Hermosillo, Sonora

En el evento se pudo observar y show de drones y la presentación de varios artistas

Así Fue la Celebración del Grito de la Independencia 2026 en Hermosillo, SonoraAsí Fue la Celebración del Grito de la Independencia 2026 en Hermosillo. Foto: N+

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Un espectáculo de drones iluminaron la noche en compañía de la Orquesta Sinfónica de Sonora

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