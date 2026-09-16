Sociedad

Se Reúnen en la Plaza de Armas para Celebrar Grito de Independencia en Saltillo

La ceremonia fue encabezada por el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas

Se Reúnen en la Plaza de Armas para Celebrar Grito de Independencia en SaltilloFamilias se reunieron para celebrar las fiestas patrias en Saltillo. Foto: Gobierno del Estado de Coahuila

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