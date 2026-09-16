La Plaza de Armas de Saltillo, frente a la Catedral y junto al Palacio de Gobierno fue el escenario de la celebración del Grito de Independencia, donde familias y ciudadanos se congregaron para participar en las actividades patrias y conmemorar la Independencia de México.

La celebración comenzó la noche del 15 de septiembre con una verbena popular y posteriormente se llevó a cabo la ceremonia del Grito de Independencia encabezado por el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas.

Durante la noche se presentaron distintos grupos musicales con repertorios acordes con las fiestas patrias, entre ellos La Firma, que puso a cantar y bailar a los asistentes que acudieron a la plaza para disfrutar de la celebración.

Durante los festejos se implementaron cierres viales y filtros de seguridad en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de mantener el orden y controlar los accesos a la zona donde se desarrolló la celebración. También se realizaron ajustes temporales en el recorrido de la ruta troncal Sur-Norte del transporte público.

La celebración transcurrió en un ambiente festivo y familiar, con música y actividades para los visitantes como parte de los festejos programados para el 15 y 16 de septiembre en la capital de Coahuila.

Las actividades patrias continuarán el 16 de septiembre con el tradicional Desfile Cívico-Militar sobre el bulevar Venustiano Carranza, donde participaron distintos contingentes de seguridad e instituciones como parte de la conmemoración de la Independencia de México.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que se desplegó un operativo por los festejos patrios en los 38 municipios, en colaboración con policías locales y las fuerzas del orden federal, como Guardia Nacional y ejército Mexicano.