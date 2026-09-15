Sociedad

Anuncian Cierre de Calles por Grito de Independencia en Saltillo, Coahuila

Se sugiere a la ciudadanía utilizar rutas alternativas debido a restricciones de circulación en varias vialidades debido a los festejos patrios

Anuncian Cierre de Calles por Grito de Independencia en Saltillo, CoahuilaSe instalarán filtros de seguridad en los alrededores de la Plaza de Armas durante la ceremonia del Grito de Independencia. Foto: N+

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