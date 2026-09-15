Anuncian Cierre de Calles por Grito de Independencia en Saltillo, Coahuila

Con motivo de la ceremonia del Grito de Independencia en Saltillo, autoridades anunciaron el cierre de diversas vialidades del Centro Histórico, así como la instalación de filtros de seguridad que estarán durante los festejos patrios y mantener el orden durante la celebración.

Los cierres vehiculares comenzarán a partir de las 00:00 horas del martes 15 de septiembre. Entre las vialidades que permanecerán cerradas se encuentran las calles Bravo y Ramos Arizpe, Juárez y General Cepeda, Hidalgo y Ramos Arizpe, Allende y Aldama, Allende y Pérez Treviño, Morelos de Victoria a Ramos Arizpe y Abott.

A partir de las 14:00 horas del 15 de septiembre se realizarán cierres peatonales y se instalarán filtros de seguridad en distintos accesos al primer cuadro de la ciudad. Estos puntos estarán ubicados en Allende y Juárez, Victoria y Allende, Allende y Ocampo, Hidalgo y Aldama, Juárez y Bravo, así como en Hidalgo y Juárez.

También se contemplan restricciones peatonales en la calle Ocampo, desde Allende hasta Zaragoza, y en Zaragoza, desde Ocampo hasta Aldama, con el objetivo de controlar los accesos a la zona donde se llevará a cabo la ceremonia del Grito de Independencia.

Las autoridades exhortaron a la población que acudirá a los festejos a tomar en cuenta las modificaciones a la circulación y los puntos de acceso establecidos. La ceremonia se realizará en la zona de la Plaza de Armas de Saltillo, por lo que se recomienda considerar las restricciones para evitar contratiempos durante el traslado.