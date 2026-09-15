Confirman que Sí Habrá Grito de Independencia en Escuinapa, Sinaloa, tras Haberlo Cancelado

Los habitantes de Escuinapa, Sinaloa, viven con miedo debido a los constantes enfrentamientos que se registran en el municipio. Aunque en un principio las autoridades indicaron que se suspendía el Grito de Independencia, más tarde confirmaron que este sí se realizaría.

Desde 2024, momento en el que se desató la ola de violencia en la entidad con la entrega de Ismael "El Mayo" Zambada, la ciudadanía dejó de acudir a estas reuniones sociales por temor.

Esta noche, a través de un comunicado, el Ayuntamiento de Escuinapa informó que harán la ceremonia tradicional “mediante un acto republicano, protocolario y solemne”, la cual estará acompañada de una verbena popular.

“Además de refrendar nuestros valores cívicos en un marco de orden y tranquilidad, reiteramos nuestro respaldo solidario al comercio y a la economía de las familias locales que hacen posible nuestras tradiciones”, indicó en el texto.

Durante los festejos patrios se implementará un operativo preventivo coordinado para resguardar la seguridad de todos los asistentes, en el cual participarán fuerzas armadas de los tres órdenes del gobierno.

"Se invita a la ciudadanía a vivir nuestras tradiciones patrias con responsabilidad, respeto, orgullo cívico, haciendo de esta fecha un punto de encuentro y unidad comunitaria", puntualizó.

En las próximas horas darán a conocer los horarios del programa especial para conmemorar el 216.º aniversario del Grito de Independencia.

Escuinapa vivió una jornada violenta este lunes. En la colonia Centro, zona donde se llevarán a cabo los festejos patrios, fue asesinada una maestra de preescolar cuando estaba a punto de llegar a su casa.

La mujer fue identificada como Sara Rosalina, de 31 años de edad. Hombres armados la sorprendieron cuando cruzaba las calles Francisco Pérez y Francisco I. Madero, para llegar a su vivienda, y le dispararon en diversas ocasiones. Los policías hallaron una decena de casquillos percutidos en las inmediaciones.

A través de redes sociales, vecinos y compañeros de trabajo expresaron su tristeza e impotencia por la violencia que viven los sinaloenses. Exigieron justicia por la muerte de Sara Rosalina, quien era “una mujer con toda una vida por delante”.

EPP