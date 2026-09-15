Decomisan Cargamento de Droga tras Persecución San Antonio de las Minas en Ensenada

Un cargamento de 310 kilogramos de marihuana fue asegurado por autoridades en la delegación de San Antonio de las Minas en Ensenada, tras una persecución policial que culminó en accidente vial.

Los hechos ocurrieron cuando agentes municipales detectaron un vehículo sin placas en circulación, cuyo conductor se negó a detener la marcha, para posteriormente perder el control hasta impactarse contra un poste de servicio público e huir a pie perdiéndose en una zona de matorrales.

Además, durante el rastreo perimetral en la zona de intervención, las fuerzas de seguridad ubicaron un segundo vehículo en estado de abandono con la cajuela abierta y envoltorios de características similares en su interior.

Los vehículos involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones correspondientes.





JMR