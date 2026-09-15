Seguridad

Decomisan Cargamento de Droga tras Persecución San Antonio de las Minas en Ensenada

Se aseguraron 31 paquetes presuntamente con marihuana, dentro de un automóvil sin placas

Decomisan cargamento de droga tras persecución San Antonio de las Minas, EnsenadaDecomisan cargamento de droga tras persecución San Antonio de las Minas, Ensenada | Foto: N+

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