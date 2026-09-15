Dictan Prisión Preventiva a Cuatro Personas por 'Cartel Inmobiliario' en Veracruz

A través de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer que, como resultado de las investigaciones ministeriales realizadas en seguimiento a los hechos relacionados con el denominado “Cártel Inmobiliario”, se logró la vinculación a proceso de cuatro personas.

De acuerdo con lo informado, las personas vinculadas son Miguel Isaac “N”, Pedro Damián “N”, Jese Miguel “N” y David “N”, quienes son señalados por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude y fraude procesal.

Se detalló que durante la audiencia de continuación, el órgano jurisdiccional determinó que existen datos de prueba suficientes para establecer su posible participación en los hechos investigados.

Las autoridades refieren que dichos hechos estarían relacionados con un esquema mediante el cual presuntamente se habrían obtenido o dispuesto de bienes inmuebles en perjuicio de sus legítimos propietarios.

Derivado de lo anterior, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de las cuatro personas investigadas y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por la temporalidad de 1 año y 3 meses para la investigación complementaria, dentro del proceso penal 742/2026, mientras continúan las investigaciones correspondientes.