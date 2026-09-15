Seguridad

Dictan Prisión Preventiva a Cuatro Personas por 'Cartel Inmobiliario' en Veracruz

Autoridades vincularon a proceso a varios sujetos por su presunta participación en delitos de fraude y fraude procesal en la entidad

Prisión Preventiva a Cuatro Personas por el Caso 'Cartel Inmobiliario' en VeracruzLos vinculados son señalados de obtener inmuebles en perjuicio de sus legítimos propietarios. Foto: FGE

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Cuatro personas vinculadas a proceso por el caso 'Cártel Inmobiliario' en Veracruz. Fraude y fraude procesal son los cargos.

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