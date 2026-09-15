Abaten a 7 Presuntos Criminales en General Treviño, Nuevo León

Agentes de la Fuerza Civil y elementos del Ejército abatieron a siete presuntos criminales y detuvieron a dos más, luego de un enfrentamiento en General Treviño, Nuevo León.

En un comunicado, la policía estatal indicó que fuerzas de seguridad se movilizaron al municipio, derivado de trabajos de inteligencia, pero fueron agredidos por civiles armados y se activó un Operativo Muralla.

"Elementos de Fuerza Civil, quienes realizan patrullajes estratégicos en General Treviño en coordinación con personal de la Defensa, logran ubicar un grupo de vehículos con civiles armados, quienes al verse sorprendidos, agreden a la autoridad", se informó la noche de este lunes.

Tras repeler el ataque, siete agresores resultaron abatidos y dos más fueron arrestados. Asimismo, 2 vehículos de los agresores quedaron calcinados, debido a que en su interior se encontraba "material flamable".

Se decomisaron siete armas de fuego y diversos cartuchos, así como equipo táctico.

"Los elementos de Fuerza Civil y de la Defensa se reportan ilesos", añadió la autoridad.

"Se descartan vehículos de civiles afectados", apuntó.

Al sitio se movilzaron más soldados y policías estatales, así como elementos de protección civil para contener el fuego en los vehículos afectados.

"Se activaron vuelos de reconocimiento para la seguridad del personal y se encuentran en el lugar autoridades investigadoras de la Fiscalía para hacer las primeras indagatorias", abundó el boletín.