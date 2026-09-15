Seguridad

Abaten a 7 Presuntos Criminales en General Treviño, Nuevo León

Fuerzas de seguridad se movilizaron al municipio para realizar patrullajes, derivado de trabajos de inteligencia, pero fueron agredidos por civiles armados

Nuevo LeónFoto: Fuerza Civil.
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