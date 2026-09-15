Sociedad

Conmemoran 179 Aniversario de los Niños Héroes en Colonia Morelos en Tijuana, BC

El evento cívico reunió a representantes del Ejército Mexicano, autoridades locales, estudiantes de nivel medio superior y familias tijuanenses

Conmemoración de 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de ChapultepecConmemoración de 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec | Foto: N+

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