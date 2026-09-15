Conmemoran 179 Aniversario de los Niños Héroes en Colonia Morelos en Tijuana, BC

Se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración del 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, en el Parque 18 de Marzo, ubicado en la colonia Morelos en Tijuana.



Autoridades municipales, representantes del Ejército Mexicano, estudiantes y familias tijuanenses se reunieron para rendir los honores correspondientes a la Bandera Nacional e interpretar el Himno del Heroico Colegio Militar.

Conmemoración de 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec | Foto: N+

Como parte central del protocolo, las autoridades presentes montaron una guardia de honor y colocaron una ofrenda floral en memoria de los jóvenes cadetes, para posteriormente dar paso al solemne toque de silencio y la entonación del Himno Nacional Mexicano.

JMR