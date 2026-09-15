Sociedad

A Qué Hora y Dónde Será el Grito de Independencia 2026 en Nuevo León

Durante este festejo patrio se espera que se llevena a cabo diversas actividades y presentaciones musicales

MacroplazaLas fiestas patrias se celebrarán en un punto turístico de Nuevo León. Foto: N+

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