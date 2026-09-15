A Qué Hora y Dónde Será el Grito de Independencia 2026 en Nuevo León

El Grito de Independencia en Nuevo León se realizará este martes 15 de septiembre como parte de la Macro Fiesta Mexicana. La celebración tendrá como sede uno de los puntos más representativos de Monterrey y reunirá distintas actividades durante la tarde y noche.

La Macro Fiesta Mexicana se llevará a cabo en la Explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno de Nuevo León, en la Macroplaza. Las actividades comenzarán a partir de las 6:00 de la tarde y durante las siguientes horas se llevará a cabo el programa preparado para esta fiesta patria. La zona contará con un escenario en el que se realizarán diferentes presentaciones.

Hasta el momento no se ha informado la hora exacta en que el gobernador del estado dará el Grito de Independencia, por lo que este dato podría ser dado a conocer más adelante. La ceremonia se realizará durante la noche del 15 de septiembre, como parte de las actividades que se llevan a cabo previo al inicio del 16 de septiembre, fecha en que se conmemora la Independencia de México.

Entre las actividades programadas para la noche se encuentra la participación del Grupo Folklórico Fandangos de México, además de diferentes agrupaciones musicales. También se contempla la presentación de Volver a la Cumbia, Norteñazo y el espectáculo Palomazo Norteño, por lo que las presentaciones se desarrollarán mientras los asistentes esperan el momento de la ceremonia del Grito.

El acceso a la Macro Fiesta Mexicana será gratuito y las actividades continuarán durante varias horas en la Explanada de los Héroes. Autoridades pidieron a los interesados llegar con anticipación, ya que el acceso será controlado y delimitado conforme se alcance la capacidad de este punto.