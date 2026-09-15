Homicidios

SSPC y SEP Condenan Asesinato de Estudiante Española en Morelos

La dependencia a cargo de Omar García Harfuch trabaja con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia para dar con los responsables

Homenaje a la estudiante española Claudia Tacoronte. Foto: CuartoscuroHomenaje a la estudiante española Claudia Tacoronte. Foto: Cuartoscuro

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