SSPC y SEP Condenan Asesinato de Estudiante Española en Morelos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, realiza trabajos de inteligencia e investigación para identificar, ubicar y detener a los responsables del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte.

Esto, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, luego del homicidio de la ciudadana española y estudiante de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) el pasado fin de semana.

De la misma forma, la SSPC trabaja en coordinación con la Fiscalía de Morelos, las autoridades estatales y las instituciones del Gabinete de Seguridad.

En una breve tarjeta informativa, el Gabinete de Seguridad de México lamentó el homicidio de Tacoronte y señaló que la muerte de Claudia no quedará impune.

"Vamos a detener a los responsables y llevarlos ante la justicia", apuntó el Gabinete de Seguridad, encargado de diseñar, coordinar y ejecutar la estrategia nacional para proteger a la población y combatir la delincuencia.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), por su parte, lamentó el asesinato de la estudiante. "Hacemos nuestras las exigencias de las comunidades universitarias para que este crimen no quede impune", añadió en un comunicado.

AMP