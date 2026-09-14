Feminicidio de Margarita Sigue sin Sentencia; Familia Denuncia Restos Faltantes

El feminicidio de Margarita, una joven de 19 años ocurrido en 2022 en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México (CDMX), continúa sin sentencia cuatro años después. Aunque hay un hombre detenido por el caso, la familia asegura que el proceso judicial aún no ha llegado a juicio.

A esta espera se suma otro hecho que sus hermanas denuncian como una grave irregularidad: después de permanecer desaparecida durante tres años, Margarita fue localizada en Morelos, pero al momento de recuperar sus restos descubrieron que faltaban partes de su cuerpo.

La familia sostiene que el paso de los años no se ha traducido en justicia. Alejandra Cuevas, hermana de Margarita, explicó que el procedimiento permanece en una etapa intermedia y que todavía esperan que el caso avance hasta el juicio.

“Pues hasta el momento seguimos sin avances, ¿no? O sea, ya tenemos cuatro años sin avances, no avanza el juicio, bueno, no llegamos al juicio, seguimos en intermedio”.

Durante tres años, la familia de Margarita desconoció qué había ocurrido con ella. De acuerdo con la información recabada por N+FORO, la Fiscalía de Morelos había recuperado su cuerpo y lo mantuvo bajo su resguardo, pero durante ese periodo no habría sido identificado mediante el cotejo con las fichas de búsqueda. La respuesta llegó por otra vía: integrantes del colectivo Una Luz en el Camino observaron fotografías forenses tomadas en Morelos y reconocieron los tatuajes de la joven de 19 años.

El hallazgo permitió avisar a las hermanas de Margarita y abrió la posibilidad de que finalmente recuperaran sus restos. Sin embargo, la familia afirma que al acudir por ellos encontró una nueva irregularidad. Concepción Cuevas, hermana de Margarita, relató que las fotografías que les mostraron no coincidían con las condiciones en las que posteriormente pretendían entregarles el cuerpo.

“Nos enteramos de que Margarita no se encontraba completa y, con base en las fotos que ellos nos mostraron, pues sí, estaba a lo mejor no totalmente, pero sí, la parte de sus brazos estaba completa y cuando nos la quisieron entregar, pues ya no estaban sus brazos”.

Según la denuncia de sus familiares, los brazos de Margarita habrían desaparecido mientras sus restos se encontraban dentro del área forense de Temixco, Morelos. La acusación añadió una nueva exigencia de esclarecimiento a un caso que ya llevaba años sin resolverse. Las hermanas sostienen que inicialmente recibieron la promesa de que se investigaría lo sucedido y se determinarían responsabilidades, pero aseguran que han pasado más de dos años sin conocer resultados.

Concepción Cuevas explicó que las autoridades les indicaron que investigarían la presunta desaparición de los restos y que no protegerían a quien resultara responsable. Sin embargo, asegura que la familia continúa esperando respuestas.

“Nos dijeron que iban a investigar, que esto no se iba a quedar así, que no iban a cubrir a nadie y que iban a entregar a la persona que lo había hecho. Pero pues de esto, pues ya hace ya más de dos años que no sabemos nada”.

N+FORO solicitó una entrevista con la Fiscalía de Morelos para conocer su postura sobre el caso. De acuerdo con el medio, la dependencia rechazó la entrevista y ofreció proporcionar una tarjeta informativa. Hasta el cierre de la nota original, dicha información no había sido entregada.

La familia también denuncia que recibió una recomendación para no hablar públicamente sobre la presunta pérdida de partes del cuerpo de Margarita. El señalamiento adquiere relevancia porque, de acuerdo con Concepción Cuevas, la sugerencia habría estado relacionada con las posibles consecuencias que abordar públicamente el tema tendría sobre el proceso judicial.

Concepción Cuevas relató lo que, según su testimonio, le comunicaron desde Morelos respecto de las entrevistas y la situación de los restos de su hermana.

“En el caso del estado de Morelos, a nosotros Morelos nos decía: esto de la pérdida de los restos, te recomiendo no lo hables en entrevistas ni nada, porque te va a perjudicar en el momento de tu juicio”.

Las hermanas de Margarita exigen justicia tanto en la Ciudad de México como en Morelos. Su reclamo abarca dos frentes: que el proceso por el feminicidio avance hasta una resolución judicial y que se esclarezca qué ocurrió con los restos que, según denuncian, desaparecieron mientras estaban bajo resguardo forense. También cuestionan la coordinación entre las fiscalías y aseguran que existen fallas en el intercambio de fichas de búsqueda y en los reportes relacionados con cuerpos localizados.

Para la familia, estos cuatro años han significado no solamente enfrentar un proceso judicial prolongado, sino también las consecuencias personales de la desaparición y muerte de Margarita. Concepción Cuevas recordó que el día en que finalmente localizaron a su hermana coincidió con la muerte de su madre, convirtiendo ese momento en un golpe especialmente doloroso para la familia.

“Estamos cansados, porque pues desde el momento en el que Margarita desaparece toda nuestra vida se detiene. Fallece mi madre exactamente el día que localizamos a Margarita y es pues un golpe doble y volver a seguir batallando con las autoridades”.

A cuatro años del feminicidio y después de tres años en los que la familia desconoció el paradero del cuerpo de Margarita, sus hermanas mantienen la exigencia de que las autoridades esclarezcan tanto el crimen como el manejo de sus restos. Mientras el proceso penal continúa sin sentencia, la familia sigue esperando respuestas en dos entidades y reclama que ninguna de las irregularidades denunciadas quede en el olvido.