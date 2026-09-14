Homicidios

Feminicidio de Margarita Sigue sin Sentencia; Familia Denuncia Restos Faltantes

Margarita fue víctima de feminicidio en 2022 en Xochimilco; cuatro años después, su familia asegura que el proceso contra un detenido todavía no llega a juicio.

Familia de Margarita Cuevas exige justicia a cuatro años de su feminicidio.Familia de Margarita Cuevas exige justicia a cuatro años de su feminicidio. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La familia exige respuestas a las autoridades de CDMX y Morelos por el feminicidio y por las presuntas irregularidades en el manejo de los restos

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+