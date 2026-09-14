Sociedad

Temblor Magnitud 5.5 Sacude el Suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán

El epicentro del temblor tuvo lugar a 387 kilómetros al suroeste de la ciudad michoacana

Servicio Sismológico Nacional. Foto: CuartoscuroServicio Sismológico Nacional. Foto: Cuartoscuro
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Temblor Magnitud 5.5 Sacude el Suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán