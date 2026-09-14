Temblor Magnitud 5.5 Sacude el Suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Un sismo de magnitud 5, que luego fue ajustado a 5.5, sacudió la tarde de este lunes el suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El epicentro del temblor tuvo lugar a 387 kilómetros al suroeste de la ciudad michoacana a las 14:38 horas, detalló el organismo perteneciente al Instituto de Geofísica de la UNAM.

En esta región son comunes los sismos por la subducción de la placa de Cocos debajo de la placa de Norteamérica en la zona costera, además de la presencia de fallas geológicas locales activas en el interior del estado.

SISMO Magnitud 5.5 Loc. 387 km al SUROESTE de CD LAZARO CARDENAS, MICH 14/09/26 14:38:58 Lat 15.05 Lon -104.22 Pf 10.0 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 14, 2026

Michoacán forma parte del Eje Neovolcánico, por lo que el reacomodo de fallas y la actividad magmática también pueden detonar movimientos telúricos.