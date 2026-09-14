Hombre es Asesinado A Cuchilladas Dentro de su Casa en El Salto

Un hombre fue asesinado a cuchilladas dentro de su casa; según su esposa, el responsable ingresó a la vivienda con un casco de motociclista y sin mediar palabra, atacó a la víctima de 60 años.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Lechuza y Ruiseñor, en el fraccionamiento Cima Serena 3, en El Salto. El causante huyó tras la agresión a bordo de una moto y huyó con rumbo desconocido.

Policías municipales llegaron como primeros respondientes para entrevistarse con los familiares de este hombre, quienes señalaron que desconocían si tenía problemas con alguien.

Posteriormente se informó la Fiscalía de Jalisco para que se continúen con las investigaciones correspondientes.