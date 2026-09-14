Homicidios

Hombre es Asesinado A Cuchilladas Dentro de su Casa en El Salto

El responsable entró a la vivienda con un casco de motociclista; autoridades ya investigan el homicidio

Patrulla El SaltoInvestigan asesinado en El Salto. Foto: N+

Destacado

En El Salto, un hombre fue apuñalado en su casa. La Fiscalía de Jalisco ya investiga.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+