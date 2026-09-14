La celebración del Grito de Independencia 2026 en la ciudad de Puebla se realizará en el zócalo del Centro Histórico y calles aledañas, si planeas asistir a este evento tomo en cuenta el acceso a ciertos objetos estará restringido, en N+ te decimos cuáles artículos no están permitidos.

Con la finalidad de salvaguardar la integridad de los asistentes en un entorno de paz y orden, se colocarán arcos detectores en el primer cuadro de la ciudad para fortalecer los filtros preventivos y evitar el ingreso de objetos que representen un riesgo para la población para este 15 de septiembre de 2026.

Esta restricción también aplica para el concierto gratuito de Gloria Trevi el cual se llevará acabo en la explanada del zócalo de Puebla. La prioridad de las autoridades es garantizar un ambiente ordenado durante las celebraciones patrias por lo que en caso de llevar alguno de estos artículos, no se permitirá su acceso.

Los objetos prohibidos para la ceremonia del Grito de Independencia 2026 y el concierto de Gloria Trevi en la ciudad de Puebla son: armas de fuego, punzocortantes (navajas, tijeras, cuchillos y agujas, etcétera), bebidas alcohólicas, envases de vidrio o latas; pirotecnia, aerosoles o cualquier artículo inflamable; palos de bandera con punta metálica o madera dura; mochilas o bultos grandes; paraguas, ni tampoco mascotas (ya que el ruido y la multitud pueden afectarlas).

Derivado a que se espera una alta afluencia, se recomienda únicamente lo necesario como: identificación oficial, celular cargado y efectivo limitado. Debido a que los paraguas estarán prohibidos, pueden optar por un impermeable en caso de lluvia.

Durante estas Fiestas Patrias Mexicanas, las autoridades también exhortan a la ciudadania a identificar rutas de evacuación, salidas y puntos de reunión; si asisten con niñas, niños o personas mayores, colocarles una tarjeta con datos de contacto.

Los gobiernos municipal y estatal instalarán módulos de atención ciudadana, asistencia médica y Protección Civil, y una célula de Búsqueda de Personas, en zonas estratégicas del zócalo de la ciudad.

De acuerdo a las autoridades, más de mil 300 policías estatales participarán en operativo especial entre tierra y aire; como parte del dispositivo se instalarán 13 torres móviles de videovigilancia conectadas al C5I y centros de mando en el zócalo de la ciudad y el Complejo Metropolitano de Seguridad, desde donde autoridades de los tres órdenes de gobierno monitorearán y coordinarán las acciones.

Con información de N+

MCS