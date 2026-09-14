Seguridad

Grito de Independencia 2026 y Gloria Trevi en Puebla: Lista de Objetos Prohibidos

Para fortalecer los filtros preventivos y evitar el ingreso de artículos que representen un riesgo, colocarán arcos detectores en el zócalo de la ciudad

Objetos prohibidos por el Grito de Independencia 2026.Habrá arcos de seguridad en celebraciones por el Grito de Independencia 2026. Foto: Ayuntamiento Puebla

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Prepárate para el Grito de Independencia 2026 en Puebla: conoce los objetos prohibidos y asegúrate de disfrutar las celebraciones con seguridad y orden.

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