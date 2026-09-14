Movilidad

Habrá Cierres Viales en Puebla por Grito de Independencia y Desfile Conmemorativo 2026

El operativo contempla despejar las vialidades donde se lleva a cabo la ceremonia del 15, y el desfile del 16 de septiembre

La Dirección de Tránsito restringirá el paso desde las 6 de la mañana.La Dirección de Tránsito restringirá el paso desde las 6 de la mañana. Foto: SSC Puebla

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¿Listo para las Fiestas Patrias 2026 en Puebla? Habrá cierres viales los días martes y miércoles con motivo de la celebración mexicana.

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