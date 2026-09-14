En el marco de las Fiestas Patrias 2026 en la ciudad de Puebla a celebrarse el Centro Histórico de la capital, se anunció la implementación de cierres viales para la movilidad segura de peatones y vehículos.

Lo anterior, lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla, para tomar en cuenta los cierres en calles del primer cuadro de la ciudad, así como las vías alternas.

El dispositivo contempla despejar las vialidades donde se lleva a cabo la Grito de Independencia y el Desfile Cívico – Militar, este 15 y 16 de septiembre.

La Policía de la Ciudad realizará los siguientes cierres viales, a partir de las 6:00 horas del día martes: Calle 5 Norte – Sur y Avenida 4 Poniente, Avenida 4 Oriente y calle 6 Norte – Sur, Calle 4 Sur y Avenida 9 Oriente, así como la Avenida 9 Poniente y 5 Norte – Sur

Por lo anterior, las vías alternas serán vialidades que rodean el Centro Histórico como el Bulevar Atlixco, Diagonal Defensores de la República, Avenidas 23, 25 y 32 Poniente – Oriente, Calle 11 Norte – Sur, y el Bulevar Héroes del 5 de Mayo.

🇲🇽 ¡Viva México!



En estas Fiestas Patrias, la #PolicíaDeLaCiudad está presente para acompañar y proteger a las familias poblanas durante las celebraciones.



Con prevención, vigilancia y coordinación, trabajamos para que todas y todos disfruten nuestras tradiciones con seguridad pic.twitter.com/yIUALgJHmd — SSC Puebla (@SSC_Pue) September 14, 2026

Posteriormente el día miércoles se iniciarñan cierres partir de las 6:00 horas para la realización del desfile Cívico – Militar, en toda la Avenida Reforma – Juan de Palafox y Mendoza, la calle 11 Norte – sur y el Bulevar Héroes del 5 de Mayo, desde la Avenida 18 Oriente hasta la Avenida 31 Oriente.

Las vías alternas la mañana del 16 de septiembre serán el Bulevar Atlixco, la Diagonal Defensores de la República, Avenidas 32 Poniente – Oriente, Calle 24 Norte – Sur y el Circuito Juan Pablo II.

El operativo estará a cargo de la Dirección General de Control de Tránsito, con la finalidad de agilizar el flujo vehicular ante la asistencia de ciudadanos a la ceremonia del Grito de Independencia, el concierto de Gloria Trevi y la tradicional verbena popular, así como el desfile conmemorativo al 216 Aniversario de la Independencia de México.

Con información de N+

JAPR