Grito de independencia 2026 en Ensenada: Horario de Programa de Actividades

El Gobierno de Ensenada tiene preparado un programa de actividades para la celebración de las Fiestas Patrias, que contempla presentaciones musicales, bailables, concursos y espacios para comerciantes y emprendedores locales.

La verbena popular se realizará el martes 15 de septiembre, de las 18:00 horas a la 1:00 de la mañana, en la explanada del Centro de Gobierno, informó la presidenta municipal Claudia Agatón Muñiz.

Las actividades comenzarán a las 18:00 horas con la presentación del Ballet Folclórico de Casa de la Cultura, Extensión Maneadero. A las 18:30 horas se llevará a cabo el concurso de Embajadora y Embajador de las Fiestas Patrias 2026.

A las 20:00 horas se presentará Vaqueros del Norte; posteriormente, a las 20:30 horas, Clari con Mariachi Charros Unidos de Ensenada. El programa continuará a las 20:45 horas con el Ballet Folclórico del Municipio de Ensenada y a las 21:00 horas con la agrupación Código 80.

A las 21:40 horas se transmitirá el Grito de Independencia encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mientras que a las 22:00 horas la alcaldesa Claudia Agatón encabezará la ceremonia en Ensenada.

El cierre de la jornada estará a cargo de la Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu García, cuya presentación está programada para las 23:30 horas.

Las actividades continuarán el miércoles 16 de septiembre con una ceremonia cívica conmemorativa por el inicio del movimiento de Independencia de México, programada a las 9:15 horas en la Plaza Cívica de la Patria.

Posteriormente, a las 10:00 horas se realizará el desfile cívico militar, cuyos contingentes recorrerán la avenida Ruiz y la avenida Juárez hasta llegar a la calle Hidalgo.

APG