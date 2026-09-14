Sociedad

Grito de independencia 2026 en Ensenada: Horario de Programa de Actividades

La celebración contará con música en vivo, actividades culturales, concursos y espacios para comerciantes locales

Grito de independencia 2026 en Ensenada: Horario de Programa de ActividadesGrito de independencia 2026 en Ensenada: Horario de Programa de Actividades | Foto: Ayuntamiento de Ensenada

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