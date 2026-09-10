Ensenada Celebrará el Grito de Independencia 2026 con La Sonora Dinamita

La Sonora Dinamita de Lucho Argain y Xiu García será la presentación estelar de la celebración del Grito de Independencia que se realizará en la explanada del Centro de Gobierno del municipio de Ensenada, Baja California.

El concierto forma parte de las actividades programadas para el martes 15 de septiembre, con una celebración que iniciará a las 18:00 horas y concluirá a la 1:00 de la mañana.

De acuerdo con el programa dado a conocer por el Ayuntamiento de Ensenada, la agrupación subirá al escenario a las 23:30 horas, después de la ceremonia del Grito de Independencia encabezada por la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz.

La jornada artística comenzará con la participación del Ballet Folclórico de Casa de la Cultura, Extensión Maneadero, seguido del concurso de Embajadora y Embajador de las Fiestas Patrias 2026.

Durante la noche también se contará con las presentaciones de Vaqueros del Norte, el Ballet Folclórico del Municipio de Ensenada, Código 80 y Clari con Mariachi Charros Unidos de Ensenada.

La transmisión del Grito de Independencia de la presidenta de México está programada antes de la ceremonia encabezada por la alcaldesa, mientras que La Sonora Dinamita será la encargada de cerrar el programa musical.

APG