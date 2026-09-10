Sociedad

Ensenada Celebrará el Grito de Independencia 2026 con La Sonora Dinamita

El programa iniciará desde las 18:00 horas con presentaciones artísticas y actividades para las familias

Ensenada Celebrará el Grito de Independencia 2026 con La Sonora DinamitaEnsenada Celebrará el Grito de Independencia 2026 con La Sonora Dinamita | Foto: Gobierno de Ensenada

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