Sociedad

¿Qué Estaciones del Metro CDMX Estarán Cerradas del 12 al 16 de Septiembre 2026?

Para que planees tus viajes, checa dónde habrá cierre en la Línea 12 por los trabajos de mantenimiento

Checa las Estaciones Cerradas del Metro Línea 12 del 12 al 16 de Septiembre 2026El Metro CDMX realizará un cierre parcial en la Línea 12. Foto: Cuartoscuro
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