¿Qué Estaciones del Metro CDMX Estarán Cerradas del 12 al 16 de Septiembre 2026?

El Metro CDMX realizará trabajos de mantenimiento en la Línea 12 del sábado 12 al miércoles 16 de septiembre de 2026 y para que planees con anticipación tus viajes, acá te decimos qué estaciones estarán cerradas estos días.

Durante las fiestas patrias, la línea dorada del Sistema de Transporte Colectivo (STC) recibirá mejoras, ya que se llevará a cabo la sustitución del aparato de vía 13-23, que se ubica entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11.

Debido a este proceso de mantenimiento, incluye el cambio de 140 durmientes de madera por nuevas piezas de concreto, así como 300 metros cúbicos de balasto; 600 metros lineales de rectificación de trazo y perfil de vía, y verificación de funcionamiento de aparatos de dilatación, así como de la geometría de la vía.

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Este trabajo preventivo y correctivo se realizará para mantener en niveles óptimos de funcionalidad el sistema de vías en el tramo Periférico Oriente-San Andrés Tomatlán, por lo que se requiere la vía libre para el paso de vehículos ferroviarios que trasladarán los materiales, desde los talleres de Tláhuac hasta la zona de intervención.

Por esta razón, la Línea 12 solo ofrecerá servicio de Mixcoac a San Andrés Tomatlán y viceversa desde las primeras horas del sábado 12 de septiembre y hasta la noche del miércoles 16 de septiembre de 2026.

El trabajo preventivo y correctivo se realiza para mantener en niveles óptimos de funcionalidad el sistema de vías en el tramo Periférico Oriente-San Andrés Tomatlán, por lo que se requiere la vía libre para el paso de vehículos ferroviarios especiales que trasladarán los… pic.twitter.com/BpjQhgalsP — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 9, 2026

En este contexto, el tramo de Tláhuac a Lomas Estrella no tendrá paso de trenes, por lo que nueve estaciones estarán cerradas durante el mismo periodo en el que se realizarán los trabajos de mantenimiento. Estos son los 'metros' que no tendrán servicio:

Lomas Estrella.

Calle 11.

Periférico Oriente.

Tezonco.

Olivos.

Nopalera.

Zapotitlán.

Tlaltenco.

Tláhuac.

Estas estaciones cerradas de la Línea 12 del Metro CDMX volverán a abrir a las 5:00 horas, es decir a las 5 de la mañana, del jueves 17 de septiembre de 2026, una vez que se hayan finalizado los trabajos de mantenimiento.

Durante el cierre en la Línea 12, se ofrecerá apoyo con la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) desde Tláhuac hasta San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco, con el respectivo circuito de retorno.

Como alternativa, se recomienda a los habitantes de la zona oriente utilizar la terminal de la Línea 8, Constitución de 1917 y a los usuarios de la zona sur, la terminal Tasqueña de la Línea 2.

PPP