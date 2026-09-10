Así Luce el Puente La Concordia a un Año de la Explosión de la Pipa en Iztapalapa

La tarde del 10 de septiembre de 2025, un accidente sin precedentes cimbró a la Ciudad de México (CDMX). Una pipa de gas explotó en el Puente La Concordia en la alcaldía Iztapalapa, zona que quedó devastada.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Llevan Flores a Puente de la Concordia

El fatal accidente dejó un saldo de 32 personas muertas, decenas de heridas, la mayoría por quemaduras, y al menos 28 vehículos calcinados. La investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX descartó que un bache haya provocado la volcadura de la pipa de la empresa Silza y determinó que el percance ocurrió por la pérdida de control de la unidad.

El accidente de la pipa provocó la fuga de miles de litros de gas y en cuestión de segundos, una gran explosión con onda expansiva de más de 180 metros arrasó con todo a su paso en la zona del Puente La Concordia.

A un año de la tragedia, familiares y amigos acudieron este jueves al lugar de la explosión para recordar a quienes perdieron la vida con veladoras y flores.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. A un Año de la Tragedia en Puente de La Concordia en Iztapalapa: Así se Ve la Zona

Además, una cuadrilla de personal de limpia de la Ciudad de México acudió a la zona para cortar el pasto y eliminar la hierba que se ha acumulado.

A las 13:30 horas, habrá una misa en memoria de Alicia Matías, la mujer que con su cuerpo salvó a su nieta. Más tarde, a las 15:00 horas, será la segunda ceremonia religiosa por las víctimas de la explosión.

RMT