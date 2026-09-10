Accidentes

Así Luce el Puente La Concordia a un Año de la Explosión de la Pipa en Iztapalapa

Treinta y dos personas murieron por el trágico accidente en la Ciudad de México

Puente de La Concordia a un año de la explosión de una pipa de Gas

Foto: N+

Puente de La Concordia a un año de la explosión de una pipa de Gas

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Puente de La Concordia a un año de la explosión de una pipa de Gas

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Puente de La Concordia a un año de la explosión de una pipa de Gas

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Puente de La Concordia a un año de la explosión de una pipa de Gas

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Memorial por la explosión en el Puente La Concordia

Memorial por la explosión en el Puente La Concordia. Foto: Cuartoscuro

Memorial por explosión en Puente La Concordia

Foto: Cuartoscuro

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Un año después de la explosión en Puente La Concordia, recordamos a las 32 víctimas. Familiares se reúnen para honrar su memoria. Descubre cómo luce hoy el lugar de la tragedia en Iztapalapa.

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