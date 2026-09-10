Edén Muñoz Encabezará Celebración del Grito de Independencia 2026 en Mexicali, BC

El cantante se presentará el próximo martes 15 de septiembre en la Plaza de los Tres Poderes, ubicada en el Centro Cívico de la capital de Baja California.

De acuerdo con la información confirmada sobre los festejos patrios, el acceso al evento será gratuito y la presentación de Edén Muñoz formará parte de la celebración organizada con motivo del Grito de Independencia.

El concierto está programado para realizarse después de la ceremonia del Grito, aunque hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial la hora exacta en la que el artista subirá al escenario.

La celebración reunirá a familias mexicalenses en uno de los principales espacios del Centro Cívico, donde se llevarán a cabo las actividades conmemorativas por las Fiestas Patrias.

Edén Muñoz será uno de los principales atractivos de la noche del 15 de septiembre en Mexicali, como parte de los festejos por el 216 aniversario del inicio del movimiento de Independencia de México.

APG