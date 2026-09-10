Sociedad

Edén Muñoz Encabezará Celebración del Grito de Independencia 2026 en Mexicali, BC

El cantante se presentará gratuitamente el 15 de septiembre en la Plaza de los Tres Poderes del Centro Cívico

Edén Muñoz Encabezará Celebración del Grito de Independencia 2026 en Mexicali, BCEdén Muñoz Encabezará Celebración del Grito de Independencia 2026 en Mexicali, BC | Foto: Facebook @marinadelpilar
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