Seguridad

Jóvenes Amenazan a Empleado de Tienda y Roban 300 Pesos en Hermosillo

Además los sujetos tomaron dos paquetes de galletas y yogurths

Jóvenes Amenazan a Empleado de Tienda y Roban 300 Pesos en HermosilloJóvenes Amenazan a Empleado de Tienda y Roban 300 Pesos . Foto: Policía de Hermosillo

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