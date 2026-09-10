Jóvenes Amenazan a Empleado de Tienda y Roban 300 Pesos en Hermosillo

Dos jóvenes fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal luego de que presuntamente amenazaron a un empleado de una tienda de abarrotes con lo que parecía ser un arma de fuego para cometer un robo, en la colonia Parque Central, al norponiente de Hermosillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas del miércoles, en el establecimiento ubicado en las calles Parque Cumbre y Parque Palenque, donde Ángel Leonel “N” y José Alfredo “N”, ambos de 21 años de edad, presuntamente amagaron al trabajador.

De acuerdo con la información de la corporación municipal, los sujetos después de amenazarlo con la presunta arma, se apodaron del dinero que había en la caja, el cual solo alcanzaba 300 pesos en efectivo, así como de dos paquetes de galletas y tres botellas de licuado de yogurth, para después huir a fuerza de carrera.

Tras una breve búsqueda, fueron localizados y al momento de su detención, los agentes municipales les aseguraron un par de réplicas de pistolas tipo escuadra, calibre 4.5, además del dinero y la mercancía; por lo que los dos jóvenes, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora.