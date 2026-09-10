Seguridad

Vecinos de Matamoros Denuncian Afectaciones en Estructura de Viviendas del Infonavit

Habitantes de la colonia Molinos del Rey se reunieron para exponer los problemas estructurales que aseguran enfrentan en sus viviendas

Vecinos de Matamoros Denuncian Afectaciones en Estructura de Viviendas del InfonavitVecinos de Matamoros Denuncian Afectaciones en Estructura de Viviendas del Infonavit. Foto: N+

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Habitantes de Matamoros exigen respuestas por daños estructurales en sus viviendas del Infonavit. Las grietas aumentan y temen por su seguridad.

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