Vecinos de Matamoros Denuncian Afectaciones en Estructura de Viviendas del Infonavit

Habitantes de la colonia Molinos del Rey en la ciudad de Matamoros se reunieron para exponer ante medios de comunicación los problemas estructurales que aseguran enfrentan en sus viviendas. Los vecinos mostraron grietas que recorren paredes completas y se extienden hasta los techos, mientras que en algunos casos las separaciones son tan amplias que permiten observar el exterior desde el interior de las casas.

" Día a día es un cambio: aparece una nueva o la que está se abre. Yo escucho que la casa hace ruido. Todo el día se escucha como si arrastraran una silla y luego truena", Isela Tapia, afectada.

Los afectados señalaron que han buscado apoyo ante distintas instancias, incluyendo el Infonavit; sin embargo, aseguran que hasta el momento no existe una solución concreta a la problemática. Indicaron que ahora buscarán un acercamiento con la empresa constructora para exigir una respuesta sobre las condiciones de las viviendas y las posibles causas de las afectaciones.

"No nada más está nuestro patrimonio, están de por medio nuestras vidas; lo único que queremos es que alguien nos escuche y que nos den soluciones, no promesas, que nos den soluciones. Infonavit no te va a hacer válido un seguro, porque así le estás pagando; ellos son con desastres naturales y esto no es de un desastre natural", Jon Reséndiz, afectado

Mientras algunas familias han optado por destinar recursos propios para realizar reparaciones, otras aseguran no contar con la capacidad económica para hacerlo y permanecen a la expectativa de una solución. Los vecinos coincidieron en que el temor principal es que las afectaciones continúen avanzando y lleguen a representar un riesgo para quienes habitan las viviendas.