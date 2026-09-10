Accidentes

Incendio en Depósito de Vehículos Consume Cabina de Tráiler y Camionetas en Puebla

Policía Estatal Bomberos llevaron a cabo las labores de enfriamiento y remoción de escombros

No hubo personas lesionadas por el incendio.No hubo personas lesionadas por el incendio. Foto: PC Estatal

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Madrugada de fuego en Amozoc: un depósito de vehículos se incendió consumiendo varias unidades.

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Incendio en Depósito de Vehículos Consume Cabina de Tráiler y Camionetas en Puebla