Incendio en Depósito de Vehículos Consume Cabina de Tráiler y Camionetas en Puebla

Durante la madrugada ardió en llamas el depósito de vehículos ubicado en el municipio de Amozoc, Puebla.

El fuego consumió la cabina de un tráiler y tres camionetas que se encontraban en el lugar.

Las llamas fueron controladas de manera conjunta por elementos de la Policía Estatal Bomberos, quienes llevaron a cabo las labores correspondientes de enfriamiento y remoción de escombros.

Las autoridades confirmaron que el incidente concluyó sin personas lesionadas. Hasta el momento no se han revelado las causas del incendio, ni el saldo total por el siniestro.

Se sabe que el fuego comenzó a propagarse durante las primeras horas de este jueves, hasta consumir en su totalidad un número no especificado de unidades automotoras.

Con información de Ana Celia Lara

JAPR