Seguridad

Detienen a Mujer durante Cateo de Inmueble en San Pablo del Monte, Tlaxcala

Las autoridades también aseguraron garrafones que contenían gasolina de presunta procedencia ilícita en la comunidad de San Isidro Buensuceso

Detenida Anayeli N Cateo Inmueble San Isidro Buensuceso San Pablo del Monte TlaxcalaCatean Inmueble con Presunta Gasolina Ilegal en San Pablo del Monte, Tlaxcala. Foto: X @FGR_Tlax

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Autoridades aseguran gasolina ilícita en Tlaxcala y detienen a Anayely 'N'. La investigación sigue abierta. Conoce los detalles.

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