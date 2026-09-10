Detienen a Mujer durante Cateo de Inmueble en San Pablo del Monte, Tlaxcala

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo del juez de Control, auto de vinculación a proceso contra Anayely ‘N’, por su probable participación en delitos en materia de hidrocarburos en el municipio tlaxcalteca de San Pablo del Monte.

La mujer fue detenida por elementos de la Policía Federal Ministerial durante el cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble de la comunidad de San Isidro Buensuceso.

El operativo se llevó a cabo en un predio del municipio de San Pablo del Monte, como parte de las diligencias hechas dentro de una investigación iniciada en atención a una denuncia anónima, donde mencionaron que en el domicilio vendían hidrocarburo robado.

Obtiene lleva a proceso a una persona detenida durante un cateo en San Isidro Buensuceso, #Tlaxcala. https://t.co/FlCCJQ6qaR pic.twitter.com/Zgpgkr2dBg — Tlaxcala (@FGR_Tlax) September 9, 2026

En el cateo de la comunidad de San Isidro Buensuceso, las autoridades aseguraron garrafones que contenían gasolina y al no contar con los permisos correspondientes, Anayely ‘N’ fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tlaxcala, instancia que obtuvo la resolución judicial referida.

El juez de Control impuso prisión preventiva oficiosa en contra de la mujer y fijó un plazo de un mes para el cierre de investigación complementaria para determinar su situación legal definitiva.

Cabe destacar que los indicios asegurados durante el cateo en San Pablo del Monte fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que realicen el esclarecimiento de los hechos.

Con información de N+

GMAZ