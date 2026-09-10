Seguridad

Prisión Preventiva a Jese 'N' por el Caso de 'El Cartel Inmobiliario' en Veracruz

Autoridades detuvieron a un hombre por su presunta responsabilidad en delitos de fraude en la entidad veracruzana. Esta es la tercer orden de aprehensión por estos hechos

Prisión Preventiva a Jese 'N' por el Caso de 'El Cartel Inmobiliario' en VeracruzCon supuestos procedimientos legales, el sujeto disponía de propiedades en perjuicio de sus legítimos propietarios. Foto: FGE

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Jese 'N' enfrenta cargos por fraude en el 'Cártel Inmobiliario' de Veracruz. La audiencia inicial ya se realizó y pasará un año en prisión preventiva justificada.

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