Prisión Preventiva a Jese 'N' por el Caso de 'El Cartel Inmobiliario' en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer que se ejecutó una tercera orden de aprehensión, en esta ocasión en contra de Jese Miguel 'N', como presunto responsable de los delitos de fraude y fraude procesal.

La detención se dio en seguimiento a las investigaciones relacionadas con el denominado 'Cártel Inmobiliario'. Según lo informado, a Jese Miguel 'N' se le investiga por su presunta participación en un esquema mediante el cual se habrían realizado operaciones irregulares relacionadas con bienes inmuebles.

Dichas acciones presuntamente las llevaba a cabo mediante el uso de actos jurídicos y supuestos procedimientos legales para obtener o disponer de ciertas propiedades en perjuicio de sus legítimos propietarios.

Se dio a conocer que, una vez cumplimentado el mandamiento judicial, Jese Miguel 'N' fue presentado ante el órgano jurisdiccional con sede en Pacho Viejo, Veracruz, donde se llevó a cabo la audiencia inicial, donde la Fiscalía formuló imputación en su contra por los delitos de fraude y fraude procesal.

Asimismo, la autoridad judicial dictó como medida cautelar la prisión preventiva justificada por la temporalidad de un año y estableció el próximo 14 de septiembre para la audiencia de continuación, para que sea definida su situación legal.