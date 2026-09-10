Política

SCJN Determina que No se Pueden Cobrar Impuestos a Afores Heredadas

Buscan salvaguardar el patrimonio de familias de trabajadores que en vida no pudieron disponer de sus recursos

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: CuartoscuroEl pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+